Atirador e filho que mandou matar pai são presos em Afonso Cláudio

Arma utilizada no crime foi apreendida com um dos suspeitos Crédito: Divulgação/PCES

Um homem de 20 anos, suspeito de mandar matar o próprio pai, foi detido pela Polícia Civil em Afonso Cláudio , na região Serrana do Espírito Santo , nessa segunda-feira (14). Um outro homem de 27 anos, contratado para executar a vítima e apontado como autor dos disparos, também foi preso nesta terça-feira (15). O crime aconteceu no dia 4 de maio deste ano, na região de Piracema, no mesmo município.

O pai alvo dos disparos, de 41 anos, foi submetido a uma cirurgia e passa bem. Segundo o delegado Luciano Carlos Paulino, titular da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio, o homem retornava do trabalho quando foi surpreendido pelo atirador, que se escondia em um bananal e atirou contra ele.

Segundo o delegado, os dois suspeitos já haviam sido detidos na última sexta-feira (11), por policiais militares, mas foram liberados.

"Na última sexta feira, o serviço reservado da Polícia Militar do município, que auxiliou a Polícia Civil na colheita de informações sobre o caso, teve êxito em localizar e qualificar os suspeitos do crime. Eles foram conduzidos para a delegacia, tendo o filho da vítima confessado ter ordenado a morte de seu pai, devido às desavenças pessoais entre ambos. Ainda segundo o mandante do crime, esse teria solicitado a um suposto traficante que assassinasse seu pai”, detalhou o delegado.

O atirador, de acordo com o delegado, chegou a ser autuado em flagrante por posse de arma de fogo, mas foi liberado sob pagamento de fiança, conforme determina a lei. O delegado explicou que os dois suspeitos não ficaram presos por não se tratar de um crime em flagrante.

"Na ocasião, os suspeitos não puderam permanecer presos, tendo em vista a inexistência de flagrante referente ao crime de homicídio tentado investigado. Mas, ainda no mesmo dia, representei junto ao Poder Judiciário pela expedição urgente dos mandados de prisões dos dois suspeitos. Sendo estes deferidos nessa segunda-feira, dia 14”, contou.

Ao receber autorização da Justiça para efetuar a prisão dos suspeitos, o delegado, juntamente com seus investigadores, realizaram diligências e conseguiram localizar e prender o filho da vítima, mandante do crime, no Centro da cidade.

O delegado Luciano Carlos Paulino relatou que o suspeito de ter atirado contra a vítima foi preso nesta terça-feira (15). Ele foi procurado por policiais civis em Afonso Cláudio na segunda-feira (14), mas não foi encontrado. No dia seguinte, porém, foi localizado pela Polícia Militar , próximo à rodoviária, no Centro da Cidade.