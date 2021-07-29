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Em Presidente Kennedy

Secretário de Segurança do ES e prefeito sofrem acidente em rodovia

Um caminhão-baú atingiu o carro em que estavam o secretário Alexandre Ramalho, o prefeito de Presidente Kennedy, Dorley Fontão, e mais duas pessoas na tarde desta quinta-feira (29)

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 17:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 jul 2021 às 17:11
Secretário de Segurança do ES e prefeito de Presidente Kennedy sofrem acidente de carro
Secretário de Segurança do ES e prefeito de Presidente Kennedy sofrem acidente de carro Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Um caminhão-baú atingiu o carro em que estavam o prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, e mais duas pessoas foi registrado na tarde desta quinta-feira (29) na ES 060, em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. O prefeito e o secretário estavam em uma comitiva, seguindo para o centro do município, quando o acidente aconteceu. 
Com o impacto da colisão, o airbag do motorista do carroem que estavam o secretário e o prefeito disparou. A Prefeitura de Presidente Kennedy informou que Dorlei Fontão foi socorrido para o Pronto Atendimento Municipal de Presidente Kennedy e seu estado de saúde é estável. O motorista do carro teve ferimentos leves e os demais ocupantes saíram ilesos. Já o motorista do caminhão-baú — que foi parar fora da rodovia — ficou desacordado e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou, em nota, que a colisão envolvendo o veículo em que estava Alexandre Ramalho ocorreu por volta das 15h30. O secretário estava em agenda oficial e no carro também estavam o subsecretário interino de Integração Institucional, coronel Marcio Celante, o prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, e um integrante da equipe de segurança do secretário, que estava ao volante. O veículo foi atingido por um caminhão-baú, que em seguida perdeu o controle e bateu em uma árvore.
Secretário de Segurança do ES e prefeito sofrem acidente em rodovia

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A Prefeitura de Presidente Kennedy informou que o secretário Alexandre Ramalho foi a Marobá, localidade no interior do município, para visitar a Escola Cívico-Militar que está em construção. Na agenda, ele ainda visitou a divisa da cidade com o Rio de Janeiro, onde é prevista a instalação de um posto da Polícia Rodoviária Estadual.
No momento da batida, segundo a assessoria da prefeitura, ele retornava à sede para ver o espaço onde será construída uma nova delegacia. O veículo em que ele e o prefeito estavam seguia em velocidade mais lenta no comboio e o caminhão-baú teria tentado ultrapassar os carros, quando houve a colisão lateral. O acidente aconteceu em frente ao local onde será a portaria do Porto Central.
A Prefeitura de Presidente Kennedy informou que o prefeito Dorlei Fontão da Cruz recebeu alta hospitalar e já se encontra em sua casa. Os médicos recomendaram repouso. Os motoristas do carro e do caminhão também já receberam alta médica. Todos foram atendidos no Pronto Atendimento Municipal (PAM).
Acidente aconteceu na ES 060 em Presidente Kennedy
Acidente aconteceu na ES 060 em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação

Atualização

29/07/2021 - 8:30
A Prefeitura de Presidente Kennedy enviou novas informações à reportagem. O texto foi atualizado.

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