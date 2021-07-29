Secretário de Segurança do ES e prefeito sofrem acidente em rodovia

Secretário de Segurança do ES e prefeito de Presidente Kennedy sofrem acidente de carro Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um caminhão-baú atingiu o carro em que estavam o prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, e mais duas pessoas foi registrado na tarde desta quinta-feira (29) na ES 060, em Presidente Kennedy , no Litoral Sul do Espírito Santo. O prefeito e o secretário estavam em uma comitiva, seguindo para o centro do município, quando o acidente aconteceu.

Com o impacto da colisão, o airbag do motorista do carroem que estavam o secretário e o prefeito disparou. A Prefeitura de Presidente Kennedy informou que Dorlei Fontão foi socorrido para o Pronto Atendimento Municipal de Presidente Kennedy e seu estado de saúde é estável. O motorista do carro teve ferimentos leves e os demais ocupantes saíram ilesos. Já o motorista do caminhão-baú — que foi parar fora da rodovia — ficou desacordado e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou, em nota, que a colisão envolvendo o veículo em que estava Alexandre Ramalho ocorreu por volta das 15h30. O secretário estava em agenda oficial e no carro também estavam o subsecretário interino de Integração Institucional, coronel Marcio Celante, o prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, e um integrante da equipe de segurança do secretário, que estava ao volante. O veículo foi atingido por um caminhão-baú, que em seguida perdeu o controle e bateu em uma árvore.

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A Prefeitura de Presidente Kennedy informou que o secretário Alexandre Ramalho foi a Marobá, localidade no interior do município, para visitar a Escola Cívico-Militar que está em construção. Na agenda, ele ainda visitou a divisa da cidade com o Rio de Janeiro , onde é prevista a instalação de um posto da Polícia Rodoviária Estadual.

No momento da batida, segundo a assessoria da prefeitura, ele retornava à sede para ver o espaço onde será construída uma nova delegacia. O veículo em que ele e o prefeito estavam seguia em velocidade mais lenta no comboio e o caminhão-baú teria tentado ultrapassar os carros, quando houve a colisão lateral. O acidente aconteceu em frente ao local onde será a portaria do Porto Central.

A Prefeitura de Presidente Kennedy informou que o prefeito Dorlei Fontão da Cruz recebeu alta hospitalar e já se encontra em sua casa. Os médicos recomendaram repouso. Os motoristas do carro e do caminhão também já receberam alta médica. Todos foram atendidos no Pronto Atendimento Municipal (PAM).

Acidente aconteceu na ES 060 em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação