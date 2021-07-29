Vídeo: loja de celulares é assaltada por homens armados na Serra

Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos fugiram em um carro modelo Ford Fiesta. Buscas foram realizadas na região, mas eles não foram localizados. A ação dos assaltantes foi registrada por câmeras de segurança da loja. Nas imagens, é possível ver um deles armado com uma pistola e outro com uma metralhadora. Confira abaixo: