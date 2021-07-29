Vídeo: loja de celulares é assaltada por homens armados na Serra

Uma loja de celular foi assaltada por dois homens armados na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Planalto Serrano, na Serra. Um funcionário da loja chegou a ser feito refém durante a ação dos criminosos. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos conseguiram fugir levando vários celulares, mas o prejuízo não foi contabilizado.
Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos fugiram em um carro modelo Ford Fiesta. Buscas foram realizadas na região, mas eles não foram localizados. A ação dos assaltantes foi registrada por câmeras de segurança da loja. Nas imagens, é possível ver um deles armado com uma pistola e outro com uma metralhadora. Confira abaixo:
Os assaltantes apontam a arma para um funcionário da loja e o levam até um outro cômodo do estabelecimento. Logo depois, um homem de bicicleta para em frente a porta de entrada do local e um dos assaltantes aponta a arma para ele, que sai rapidamente.
A Polícia Civil informou que a vítima do crime deve registrar um boletim de ocorrência pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online. A corporação também comunicou que a população pode ajudar com informações através do Disque-Denúncia 181. "O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", diz a PC.