Adolescente é encontrado morto após esfaquear vizinha em Vila Velha

O adolescente de 13 anos que esfaqueou uma vizinha no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (29), foi morto a tiros durante a manhã no mesmo bairro. O garoto pediu abrigo à vizinha de 29 anos, que mora no andar de cima, depois de brigar com a mãe após ser repreendido por apresentar comportamento alterado.
Após preparar um colchão para que o jovem passasse a noite, a mulher foi atacada pelo menor. Por volta das 10h30, o corpo do adolescente foi encontrado em uma rua da região com marcas de perfurações e hematomas, o que pode indicar que o adolescente foi espancado, além de baleado. O corpo também apresentava sinais de que foi arrastado até o local.
No início da tarde desta quinta-feira, a polícia isolou a área do crime para o trabalho da perícia. Familiares do adolescente foram ao local onde o corpo foi encontrado.
ATAQUE À VIZINHA QUE O ABRIGOU
O adolescente não teve o nome informado pela polícia. Na tentativa de homicídio contra a vizinha, ele desferiu oito facadas na mulher de 29 anos, sendo cinco no pescoço. Ela contou que conhece o garoto há bastante tempo e que não entende por que foi ferida por ele. A assistente de estoque disse que colocou o vizinho para dormir ao lado do filho dela de 4 anos e, após os golpes, chegou a pensar no que poderia ocorrer de pior, já que ela também é mãe de uma menina de quatro meses, que estava na casa da avó.
A morte do menor será investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. O corpo dele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória. A Polícia Civil informou que, até a tarde desta quinta-feira (29), nenhum suspeito havia sido detido. Outras informações não foram passadas para preservar a investigação do caso.
Com informações de Caique Dias e Elton Ribeiro, da TV Gazeta
Atualização
29/07/2021 - 4:33
A Polícia Civil enviou nota sobre o caso. O texto foi atualizado.