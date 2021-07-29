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Violência

Adolescente é encontrado morto após esfaquear vizinha em Vila Velha

Corpo do garoto de 13 anos foi encontrado em uma rua do bairro Cobi de Baixo na manhã desta quinta-feira (29). Horas antes, ele havia ferido a vizinha que o abrigou após uma desavença do adolescente com a mãe

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 12:42

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

29 jul 2021 às 12:42
Adolescente foi assassinado a tiros em Vila Velha
Adolescente foi assassinado a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O adolescente de 13 anos que esfaqueou uma vizinha no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (29), foi morto a tiros durante a manhã no mesmo bairro. O garoto pediu abrigo à vizinha de 29 anos, que mora no andar de cima, depois de brigar com a mãe após ser repreendido por apresentar comportamento alterado.
Após preparar um colchão para que o jovem passasse a noite, a mulher foi atacada pelo menor. Por volta das 10h30, o corpo do adolescente foi encontrado em uma rua da região com marcas de perfurações e hematomas, o que pode indicar que o adolescente foi espancado, além de baleado. O corpo também apresentava sinais de que foi arrastado até o local. 
No início da tarde desta quinta-feira, a polícia isolou a área do crime para o trabalho da perícia. Familiares do adolescente foram ao local onde o corpo foi encontrado.

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ATAQUE À VIZINHA QUE O ABRIGOU

O adolescente não teve o nome informado pela polícia. Na tentativa de homicídio contra a vizinha, ele desferiu oito facadas na mulher de 29 anos, sendo cinco no pescoço. Ela contou que conhece o garoto há bastante tempo e que não entende por que foi ferida por ele. A assistente de estoque disse que colocou o vizinho para dormir ao lado do filho dela de 4 anos e, após os golpes, chegou a pensar no que poderia ocorrer de pior, já que ela também é mãe de uma menina de quatro meses, que estava na casa da avó.
A mulher sofreu ferimentos nas mãos e também no pescoço com as facadas dadas por adolescente em Vila Velha
A mulher sofreu ferimentos nas mãos e também no pescoço com as facadas dadas por adolescente em Vila Velha Crédito: Kaique Dias
A morte do menor será investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. O corpo dele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória. A Polícia Civil informou que, até a tarde desta quinta-feira (29), nenhum suspeito havia sido detido. Outras informações não foram passadas para preservar a investigação do caso.
Com informações de Caique Dias e Elton Ribeiro, da TV Gazeta

Atualização

29/07/2021 - 4:33
A Polícia Civil enviou nota sobre o caso. O texto foi atualizado.

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