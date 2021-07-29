Adolescente é encontrado morto após esfaquear vizinha em Vila Velha

Após preparar um colchão para que o jovem passasse a noite, a mulher foi atacada pelo menor. Por volta das 10h30, o corpo do adolescente foi encontrado em uma rua da região com marcas de perfurações e hematomas, o que pode indicar que o adolescente foi espancado, além de baleado. O corpo também apresentava sinais de que foi arrastado até o local.

O adolescente não teve o nome informado pela polícia. Na tentativa de homicídio contra a vizinha, ele desferiu oito facadas na mulher de 29 anos, sendo cinco no pescoço. Ela contou que conhece o garoto há bastante tempo e que não entende por que foi ferida por ele. A assistente de estoque disse que colocou o vizinho para dormir ao lado do filho dela de 4 anos e, após os golpes, chegou a pensar no que poderia ocorrer de pior, já que ela também é mãe de uma menina de quatro meses, que estava na casa da avó.