Mulher abriga adolescente que brigou com a mãe e é esfaqueada em Vila Velha

A mulher sofreu ferimentos nas mãos e também no pescoço com as facadas dadas pelo jovem em Vila Velha Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

A mulher contou à reportagem da TV Gazeta que colocou o menino para dormir em um colchão ao lado do filho dela, de 4 anos, e acordou de madrugada com o adolescente a atacando.

De acordo com ela, o garoto teria pulado o muro, pegado uma faca na casa dele e retornado para atacá-la. "Acordei com ele me esfaqueando", disse a mulher.

A vítima contou ainda que viu o menino crescer e que ele nunca a havia agredido. "Ele é um menino muito bom. A mãe dele está em choque. Confiei nele porque o vi crescer e por pouco ele não tirou minha vida", disse a mulher.

O filho dela de quatro anos estava dormindo no momento do ataque. Além dele, a mulher tem uma bebê de quatro meses que estava dormindo na casa da mãe dela. "Se minha bebê estivesse na cama, não sei o que poderia ter acontecido. Queria saber porque ele fez isso comigo", finalizou.