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Garoto de 13 anos

Mulher abriga adolescente que brigou com a mãe e é esfaqueada em Vila Velha

A mulher de 29 anos foi ferida com golpes no pescoço pelo adolescente, que é seu vizinho no bairro Cobi de Baixo. Tentativa de homicídio ocorreu na madrugada desta quinta-feira (28)

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 11:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2021 às 11:31
Vila Velha
A mulher sofreu ferimentos nas mãos e também no pescoço com as facadas dadas pelo jovem em Vila Velha Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta
Um adolescente de 13 anos esfaqueou a vizinha na madrugada desta quinta-feira (29), no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. A vítima contou acolheu o garoto em sua casa depois de uma briga que ele teve com a mãe após ser repreendido por ela por ter bebido. Horas depois do ocorrido, durante a manhã, o corpo do adolescente foi encontrado com sinais de violência em uma rua do mesmo bairro.
A mulher contou à reportagem da TV Gazeta que colocou o menino para dormir em um colchão ao lado do filho dela, de 4 anos, e acordou de madrugada com o adolescente a atacando.
De acordo com ela, o garoto teria pulado o muro, pegado uma faca na casa dele e retornado para atacá-la. "Acordei com ele me esfaqueando", disse a mulher.

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A vítima contou ainda que viu o menino crescer e que ele nunca a havia agredido. "Ele é um menino muito bom. A mãe dele está em choque. Confiei nele porque o vi crescer e por pouco ele não tirou minha vida", disse a mulher.
O filho dela de quatro anos estava dormindo no momento do ataque. Além dele, a mulher tem uma bebê de quatro meses que estava dormindo na casa da mãe dela. "Se minha bebê estivesse na cama, não sei o que poderia ter acontecido. Queria saber porque ele fez isso comigo", finalizou.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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