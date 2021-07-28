Presos por morte de vereador integravam quadrilha de roubos no Sul do ES

Quadrilha que autuava em roubos a empresas é suspeita em morte de vereador Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

“Já vínhamos investigando o grupo desde um roubo a posto na cidade de Presidente Kennedy, onde amarraram cofre e arrastaram . E, tivemos mais elementos vinculados a eles quando houve a morte de Marcos Costalonga. A partir da morte do vereador, descobrimos que o grupo praticava crimes patrimoniais em vários locais e verificamos a presença de um deles na cidade no dia do crime e no dia em que o carro usado no crime foi encontrado queimado”, disse o delegado.

Segundo o delegado, o trio, que não teve os nomes revelados pela Polícia Civil, é também suspeito de roubar um posto de combustíveis em Presidente Kennedy, um outro posto em Conduru, distrito de Cachoeiro, e uma empresa de mármore, em Jaciguá, distrito de Vargem Alta

Outras duas pessoas que foram detidas nesta quarta-feira, suspeitas de envolvimento na morte do vereador, assinaram um termo circunstanciado por acobertar pessoas com mandados de prisão e foram liberadas.

De acordo com o delegado Viana, os presos negam a participação nos crimes.

MOTIVAÇÃO DO ASSASSINATO AINDA É INVESTIGADA

A motivação da morte do vereador ainda é investigada. “Nossa linha de investigação era buscar o executor. Apuramos que Marcos era muito querido e não tinha inimigos, buscamos o executor para, assim, saber a motivação. Aparentemente, não podemos afirmar se foi homicídio ou latrocínio. Ainda não temos a motivação bem firmada. Agora, com a investigação nesta segunda fase, poderemos afirmar”, disse o delegado.

RELEMBRE O CASO

Vereador é assassinado a tiros no interior de Presidente Kennedy Crédito: Divulgação

Marcos Augusto Costalonga foi assassinado na noite do dia 27 de maio, na estrada que liga as comunidades de Leonel e Alegria, no interior de Presidente Kennedy. Costalonga conduzia um veículo de cor branca e estava acompanhado da esposa, no banco carona da frente, e de um amigo, no banco traseiro, quando foi interceptado por um carro prata, com quatro ocupantes encapuzados.