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Roubo em Vargem Alta

Caminhão roubado em assalto a empresa com refém é encontrado em Cachoeiro

Veículo foi roubado durante a invasão de cinco pessoas a uma empresa de mármore e granito de Vargem Alta na quinta-feira (22). O vigilante foi feito refém por oito horas

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:17

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 jul 2021 às 17:17
Caminhão foi localizado pela Polícia militar
Caminhão foi localizado pela Polícia militar Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Um caminhão caçamba Volkswagen , de cor branca, foi encontrado em Monte Alegre, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (23). O veículo havia sido roubado durante madrugada de uma empresa de mármore e granito em Vargem Alta na quinta-feira (22).
Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia informando que o veículo estava abandonado no distrito e que cerca de dez homens — fortemente armados — teriam feito o transbordo da carga para outro caminhão.
Policiais realizaram patrulhamento na área, mas os suspeitos não foram localizados. A perícia esteve no local e liberou o veículo para o proprietário.
Segundo a PM, o caminhão foi roubado durante a invasão de cinco pessoas a uma empresa de mármore e granito de Vargem Alta. O vigilante foi feito refém por oito horas. Ele estava trabalhando quando por volta das 19h desta quinta-feira (22) os bandidos  anunciaram o assalto. A ação durou até as 3h e o vigilante foi amarrado.
Do local, os criminosos levaram um caminhão, um veículo Volkswagen Fusca, de cor marrom, uma moto 230 cc sem placa, quatro rodas aro 20 de um Chevrolet Opala, diversos maquinários e objetos da empresa. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. 

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