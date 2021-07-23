Caminhão roubado em assalto a empresa com refém é encontrado em Cachoeiro

Policiais realizaram patrulhamento na área, mas os suspeitos não foram localizados. A perícia esteve no local e liberou o veículo para o proprietário.

Segundo a PM, o caminhão foi roubado durante a invasão de cinco pessoas a uma empresa de mármore e granito de Vargem Alta. O vigilante foi feito refém por oito horas. Ele estava trabalhando quando por volta das 19h desta quinta-feira (22) os bandidos anunciaram o assalto. A ação durou até as 3h e o vigilante foi amarrado.