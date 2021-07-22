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Patrulha no campo

Operação Colheita: PM prende 25 pessoas e apreende armas no interior do ES

Entre os presos está um homem com mandado de prisão aberto no estado de São Paulo e três foragidos da Justiça capixaba. Operação começou em maio e vai até novembro

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 19:16

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 jul 2021 às 19:16
A Polícia Militar apresentou o balanço dos primeiros 50 dias da Operação Colheita, que acontece em todo o ES
A Polícia Militar apresentou o balanço dos primeiros 50 dias da Operação Colheita, que acontece em todo o ES Crédito: Divulgação/Sesp
A Secretaria do Estado de Segurança Pública (Sesp) apresentou nesta quinta-feira (22) o balanço dos primeiros 50 dias da Operação Colheita, realizada pela Polícia Militar entre os meses de maio e novembro com o objetivo de levar mais segurança aos produtores e trabalhadores rurais do Espírito Santo.
Durante o período, segundo a Sesp, um total de 25 pessoas foram presas de Norte a Sul do Estado, dentre as quais estão um homem com mandado de prisão aberto em São Paulo e três foragidos da Justiça capixaba.

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Além disso, também foram apreendidas 15 armas de fogo. No total, os agentes realizaram 15.757 abordagens e 95 pessoas foram conduzidas a delegacias.
 O coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar no Estado, afirmou ainda que os agentes fizeram mais de 2 mil visitas a propriedades rurais. Ele explicou que já havia um trabalho de patrulhamento no campo e que a Operação Colheita trata-se de uma intensificação destas ações.
"Nós fizemos 2.081 visitas tranquilizadoras, nas quais o policial vai até o proprietário, preenche um relatório, pergunte se ele viu alguma coisa estranha, algum movimento de pessoas e veículos perto da propriedade dele. A Polícia Militar já vinha fazendo esse patrulhamento na modalidade patrulha rural. A Operação Colheita é uma quantidade de policiais a mais", disse.
O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, explicou que a operação foi possível a partir de um aporte financeiro do governo do Estado de R$ 1,5 milhão para que os militares pudessem realizar as abordagens durante o período de folga. Para o secretário, a ação dos policiais leva uma sensação de segurança ao trabalhador rural.
A Polícia Militar apresentou o balanço dos primeiros 50 dias da Operação Colheita, que acontece em todo o ES
A Polícia Militar apresentou o balanço dos primeiros 50 dias da Operação Colheita, que acontece em todo o ES Crédito: Divulgação/Sesp
"A Operação Colheita está dentro do programa Estado Presente, do governo do Estado, que visa levar segurança ao homem do campo no momento em que ele começa a ter a colheita daquilo que ele trabalhou o ano inteiro. Trabalhar com a PM em visitas preventivas, ao lado do homem do campo em um trabalho de proximidade, identificando vulnerabilidades e apoiando com o policiamento ostensivo, vem trazendo segurança a essas famílias", apontou.
Ramalho argumentou também que, durante o perído de colheita nas propriedades rurais, muitas pessoas de outros Estados vêm ao Espírito Santo. Por isso, o trabalho da Polícia é importante, segundo ele, para "filtrar quem vem fazer o trabalho braçal e quem vem com o intuito de cometer crimes".

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