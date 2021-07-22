Funcionário de empresa de internet é preso furtando fios de cobre na Serra

Denarc prende funcionário de empresa de internet que furtava fios de cobre na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante furtando fios de cobre no bairro Novo Horizonte, na Serra , na tarde desta quarta-feira (21).

A prisão foi realizada pela equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), que recebeu denúncias anônimas de que o suspeito, que é funcionário de uma empresa de serviços de internet, estava usando o uniforme e o veículo da firma para praticar os furtos.

Funcionário de empresa de internet é preso Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com as denúncias, o suspeito já estava realizando os furtos há algum tempo na Avenida Brasil, que corta o bairro Novo Horizonte, e, na quarta-feira (21), a equipe da Denarc recebeu informações de que o indivíduo estava realizando o crime próximo do Departamento de Narcóticos.

“De posse das informações, os policiais civis abordaram o homem e constataram que o suspeito já havia cortado aproximadamente 50 quilos de fios de cobre da rede de energia elétrica e acondicionado no interior do veículo da empresa, se aproveitando do uniforme e veículo para não despertar atenção das pessoas. Uma vez que, aparentemente, era um técnico autorizado a subir em postes e trabalhar com a fiação”, contou o titular do Denarc, delegado Tarcisio Otoni.

Segundo informações da Polícia Civil , em um primeiro momento, o indivíduo negou que estaria furtando o material e disse que era uma prática comum. Entretanto, um responsável pela empresa foi intimado e relatou que a firma não era responsável por retirar os fios e que é responsável apenas por recolher os aparelhos de internet da residência e retirar alguns cabos que não são de energia elétrica.

Após o depoimento, o suspeito confessou que estava retirando os cabos para conseguir pagar algumas contas particulares. Ele foi autuado, em flagrante, pelo crime de furto qualificado mediante fraude e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Um inquérito policial foi instaurado na Denarc para apurar os furtos e para onde o material era vendido.