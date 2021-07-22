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Retirados de linha férrea

PM apreende 5 toneladas de materiais de ferro furtados em Cariacica

Um homem foi detido no momento em que colocava os ferros no caminhão. Segundo ele, o material teria sido retirado em Paul, Vila Velha

Publicado em 

22 jul 2021 às 06:52

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 06:52

Ferro apreendido em Cariacica
Ferro apreendido em Cariacica Crédito: Reprodução
Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Cariacica apreendeu cinco toneladas de materiais de ferro que teriam sido furtados no bairro Paul, em Vila Velha. Trilhos de trem, tampa de caixa-ralo, placas de metal e parafusos de sustentação foram alvos dos suspeitos no local. Um homem foi autuado por crime de receptação.
A ação foi realizada na noite de terça-feira (20), segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento no bairro Vasco da Gama, no município de Cariacica. Indivíduos estavam colocando o material em um caminhão. O dono de um ferro-velho localizado em Cariacica relatou ter comprado o material de um homem, mas alegou não lembrar o nome do vendedor. Segundo informações do administrador do local, o responsável por furtar o produto disse que o material teria sido retirado da linha férrea do bairro Paul, na cidade vizinha.
De acordo com a Prefeitura de Cariacica, a Superintendência de Inteligência foi acionada pela PM após a identificação do material.
Um representante da prefeitura e o supervisor de segurança da empresa responsável pela linha férrea estiveram no local. O representante da empresa contabilizou aproximadamente 34 trilhos, 60 parafusos, oito talas de junção e cerca de 60 placas de apoio, segundo a PM.
Em nota, a VLI, companhia que administra a Ferrovia Centro-Atlântica, disse que costuma acionar a Polícia Militar em caso de "movimentação suspeita". Informou que o trecho que corre os municípios de Vila Velha e Cariacica, atualmente, não possui operação de logística em curso.
À reportagem, a Companhia Espírito Santense de Saneamento, a Cesan, afirmou que furtos de materiais geram boletins unificados apenas quando são capturados por câmeras de segurança.
Ainda de acordo com a Cesan, por estarem expostos em vias públicas, furtos e danos são considerados no momento da aquisição dos materiais para que haja reposição.
O homem que alugou o caminhão foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional do município, em Campo Grande, juntamente com o material apreendido. Ele foi autuado por crime de receptação.

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