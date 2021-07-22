PM apreende 5 toneladas de materiais de ferro furtados em Cariacica

Ferro apreendido em Cariacica Crédito: Reprodução

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Cariacica apreendeu cinco toneladas de materiais de ferro que teriam sido furtados no bairro Paul, em Vila Velha . Trilhos de trem, tampa de caixa-ralo, placas de metal e parafusos de sustentação foram alvos dos suspeitos no local. Um homem foi autuado por crime de receptação.

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A ação foi realizada na noite de terça-feira (20), segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento no bairro Vasco da Gama, no município de Cariacica. Indivíduos estavam colocando o material em um caminhão. O dono de um ferro-velho localizado em Cariacica relatou ter comprado o material de um homem, mas alegou não lembrar o nome do vendedor. Segundo informações do administrador do local, o responsável por furtar o produto disse que o material teria sido retirado da linha férrea do bairro Paul, na cidade vizinha.

De acordo com a Prefeitura de Cariacica, a Superintendência de Inteligência foi acionada pela PM após a identificação do material.

Um representante da prefeitura e o supervisor de segurança da empresa responsável pela linha férrea estiveram no local. O representante da empresa contabilizou aproximadamente 34 trilhos, 60 parafusos, oito talas de junção e cerca de 60 placas de apoio, segundo a PM.

Em nota, a VLI, companhia que administra a Ferrovia Centro-Atlântica, disse que costuma acionar a Polícia Militar em caso de "movimentação suspeita". Informou que o trecho que corre os municípios de Vila Velha e Cariacica, atualmente, não possui operação de logística em curso.

À reportagem, a Companhia Espírito Santense de Saneamento, a Cesan, afirmou que furtos de materiais geram boletins unificados apenas quando são capturados por câmeras de segurança.

Ainda de acordo com a Cesan, por estarem expostos em vias públicas, furtos e danos são considerados no momento da aquisição dos materiais para que haja reposição.