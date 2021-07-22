Preso corta grade de janela e foge de penitenciária em Cariacica

Penitência Semiaberta de Cariacica, em Tucum Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um detento do sistema prisional capixaba fugiu da penitenciária semiaberta de Cariacica . A fuga aconteceu na madrugada da última quarta-feira (21). A informação foi passada pelo Sindicato dos Agentes do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Sindaspes ).

De acordo com o presidente da entidade, Rhuan Fernandes, o preso cortou a grade da janela de uma cela e pulou o muro. Segundo ele, os policiais penais que trabalham na unidade agiram e evitaram que mais internos pudessem fugir. Fernandes contou que a unidade em que aconteceu a fuga tem problemas de estrutura e enfrenta superlotação.

“Vale ressaltar que a referida unidade prisional carece de uma estrutura física satisfatória, e também sofre com a superlotação que atinge não só o ES, mas todo o Brasil”, disse.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para mais informações sobre o caso e o detento que conseguiu fugir. A pasta respondeu, por meio de uma nota, confirmando a fuga e dizendo que o detento ainda não foi recapturado. Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria da Justiça (Sejus) informa que um interno empreendeu fuga na madrugada de quarta-feira (21) na Penitenciária Semiaberta de Cariacica. A Sejus acionou o Ciodes e deu conhecimento às autoridades competentes. A pasta realiza ações para recaptura do interno que, até o momento, permanece foragido".