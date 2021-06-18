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Preso na Bahia

Detento que fugiu de presídio do ES em 2015 é recapturado pela PRF

Cleberson Rodrigues Vieira é um dos cinco detentos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha III, no Complexo do Xuri, em outubro de 2015; ele foi parado pela PRF em uma abordagem na BR 101
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

18 jun 2021 às 17:10

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 17:10

Cleberson Rodrigues Vieira fugiu durante a noite de 18 de outubro de 2015 da Pentenciária de Vila Velha III
Cleberson Rodrigues Vieira fugiu durante a noite de 18 de outubro de 2015 da Pentenciária de Vila Velha III Crédito: PRF-BA | Divulgação Sejus
Mais um dos cinco detentos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha III, no Complexo do Xuri, em outubro de 2015, foi recapturado, desta vez pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quinta-feira (17) durante uma abordagem em Teixeira de Freitas, na Bahia.
Segundo a corporação, agentes abordaram o veículo em que Cleberson Rodrigues Vieira, de 43 anos, estava. Ele se deslocava em direção a Vitória e passou por uma fiscalização de rotina no quilômetro 880 da BR 101 em Teixeira.
Durante a abordagem, os policiais notaram diferenças de características no modelo indicado no documento do veículo, o que motivou uma análise mais precisa dos demais elementos identificadores. Após isso, constataram que se tratava de um veículo clonado com registro de furto na Serra em agosto de 2020.

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A PRF da Bahia detalhou que, em consultas aos sistemas da corporação, foi constatado que Cleberson possuía mandados de prisão em aberto, emitidos pela Justiça do Espírito Santo por latrocínio, homícidio, roubo e falsificação ideológica.
A corporação também ressaltou que, conforme levantamento policial, Cleberson é de extrema periculosidade e, entre os crimes praticados, ele também é acusado de matar um policial militar da reserva durante um assalto ocorrido em agosto de 2009 em Vitória.
A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que Cleberson portava, apresentava indícios de falsificação. O veículo e o acusado foram encaminhados à Polícia Civil de Teixeira de Freitas, na Bahia, para os procedimentos legais.

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