Detento morre após briga em cela de prisão de São Domingos do Norte

De acordo com a Sejus, o ocorrido foi reportado às autoridades competentes e será aberta uma sindicância para apurar o caso. O interno estava detido desde abril de 2019 por tráfico de drogas.

A Polícia Civil informou que recebeu informações de que um interno havia sido agredido no CDP, sendo encaminhado ao Hospital Dr. Fernando Serra e transferido para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.

Na ocasião, segundo a PC, seis pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha. Um homem de 34 anos assumiu a autoria do crime e foi autuado, naquele momento, por tentativa de homicídio e encaminhado, novamente, ao CDP de São Domingos do Norte. Ainda, de acordo com a PC, o inquérito policial será concluído e o suspeito será indiciado por homicídio. Ele permanece no CDP de São Domingos do Norte.