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Noroeste do ES

Detento morre após briga em cela de prisão de São Domingos do Norte

Ele chegou a ser levado para o Hospital Silvio Ávidos, em Colatina, ficou internado, mas não resistiu; um homem assumiu a autoria do crime
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 jun 2021 às 11:28

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 11:28

Penitenciária Semiaberta de Vila Velha. 16/05/2019
Homem morre após briga em cela de prisão no ES Crédito: Divulgação
Um homem, sem idade e identidade reveladas, morreu na segunda-feira (14), após uma briga ocorrida em uma cela do Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, Noroeste do Espírito Santo, na última quinta-feira (10). O detento chegou a ser levado para o Hospital Silvio Ávidos, em Colatina, ficou internado, mas não resistiu.
Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirmou que a ocorrência foi contida pela equipe operacional da unidade, que também prestou os primeiros socorros ao detento, mas houve necessidade de encaminhá-lo, de imediato, para atendimento médico externo.
De acordo com a Sejus, o ocorrido foi reportado às autoridades competentes e será aberta uma sindicância para apurar o caso. O interno estava detido desde abril de 2019 por tráfico de drogas.
A Polícia Civil informou que recebeu informações de que um interno havia sido agredido no CDP, sendo encaminhado ao Hospital Dr. Fernando Serra e transferido para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
Na ocasião, segundo a PC, seis pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha. Um homem de 34 anos assumiu a autoria do crime e foi autuado, naquele momento, por tentativa de homicídio e encaminhado, novamente, ao CDP de São Domingos do Norte. Ainda, de acordo com a PC, o inquérito policial será concluído e o suspeito será indiciado por homicídio.  Ele permanece no CDP de São Domingos do Norte.

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