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5 mortos

Após velório em ginásio, família é sepultada em São Domingos do Norte

Flávio Sandro Olmo, de 42 anos, matou a esposa e os três filhos enquanto eles dormiam e, em seguida, tirou a própria vida; o casal estava em processo de separação
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 jun 2021 às 10:06

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 10:06

Velório de família no ES
Velório de família no ES Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, amanheceu em luto nesta quarta-feira (16). Com menos de 9 mil moradores, o município viu o sentimento de pacatez se romper na manhã de terça-feira (15), após o crime brutal com 5 mortos da mesma família. Flávio Sandro Olmo, de 42 anos, matou a esposa e os três filhos enquanto eles dormiam e tirou a própria vida.
A prefeitura decretou luto oficial de três dias, e o velório foi coletivo, no ginásio de esportes da EEEFM São Domingos, no Centro do município, no início da manhã desta quarta, após os corpos serem liberados pelo Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O sepultamento ocorreu por volta das 8h.
A cidade foi destaque em todo o Estado pela brutalidade e pelo tamanho da tragédia. A dor de uma família se estendeu à população do município e a outros tantos capixabas. Pelo velório, passaram moradores e familiares, dando o último adeus à família, muitos ainda sem conseguir entender o ocorrido.
Segundo informações da Polícia Civil e da Secretaria de Assistência Social, Flávio enfrentava problemas advindos da depressão e estava em processo de separação da esposa, mas não tinha histórico de violência ou de agressão registrado. 
Família é velada em São Domingos do Norte
Família é velada em São Domingos do Norte Crédito: Reprodução | TV Gazeta

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O CASO

Por volta das 7h30 da manhã, o irmão de Flávio estranhou que uma das sobrinhas não tinha passado em sua casa, como fazia todos os dias. Ele foi até a casa da família apurar o que havia acontecido e se deparou com a família morta.
De acordo com informações da Polícia Militar, o homem aguardou a família adormecer e, em posse de uma marreta, teria desferido golpes na cabeça das vítimas, com intuito de matá-las.
Família assassinada é enterrada em São Domingos do Norte, ES
Família assassinada é enterrada em São Domingos do Norte, ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
As vítimas estavam em três cômodos diferentes. Os filhos mais novos, Anelise de Souza Olmo, de 4 anos, e Ítalo de Souza Olmo, de 8 anos, em um quarto; a filha mais velha, Laysla de Souza Olmo, de 18 anos, sozinha, em outro quarto; e a esposa Eusivânia Marcelino de Souza, de 40 anos, no quarto do casal.

AJUDA

Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisando conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar.

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