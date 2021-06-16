Após velório em ginásio, família é sepultada em São Domingos do Norte

Velório de família no ES Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

A prefeitura decretou luto oficial de três dias, e o velório foi coletivo, no ginásio de esportes da EEEFM São Domingos, no Centro do município, no início da manhã desta quarta, após os corpos serem liberados pelo Serviço Médico Legal (SML) de Colatina . O sepultamento ocorreu por volta das 8h.

A cidade foi destaque em todo o Estado pela brutalidade e pelo tamanho da tragédia. A dor de uma família se estendeu à população do município e a outros tantos capixabas. Pelo velório, passaram moradores e familiares, dando o último adeus à família, muitos ainda sem conseguir entender o ocorrido.

Família é velada em São Domingos do Norte Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O CASO

Por volta das 7h30 da manhã, o irmão de Flávio estranhou que uma das sobrinhas não tinha passado em sua casa, como fazia todos os dias. Ele foi até a casa da família apurar o que havia acontecido e se deparou com a família morta.

De acordo com informações da Polícia Militar , o homem aguardou a família adormecer e, em posse de uma marreta, teria desferido golpes na cabeça das vítimas, com intuito de matá-las.

Família assassinada é enterrada em São Domingos do Norte, ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

As vítimas estavam em três cômodos diferentes. Os filhos mais novos, Anelise de Souza Olmo, de 4 anos, e Ítalo de Souza Olmo, de 8 anos, em um quarto; a filha mais velha, Laysla de Souza Olmo, de 18 anos, sozinha, em outro quarto; e a esposa Eusivânia Marcelino de Souza, de 40 anos, no quarto do casal.

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