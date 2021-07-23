Operação contra furtos de animais prende seis comerciantes em Linhares

Quase uma tonelada de carne cladentina Crédito: Polícia Civil/ Divulgação

Seis pessoas foram presas e uma tonelada de carne clandestina foi apreendido nesta sexta-feira (23) durante uma operação em Linhares , no Norte do Espírito Santo . A ação faz parte de uma investigação para descobrir o destino de animais furtados e roubados na zona rural do município.

A ação foi batizada de Operação Carne Clandestina. Os trabalhos foram realizados pela Polícia Civil , em conjunto com a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária de Linhares. As equipes visitaram seis estabelecimentos e encontraram carne clandestina em quatro deles. O volume de carne apreendido chega a quase uma tonelada. O produto será incinerado pela Vigilância Sanitária.

Seis proprietários dos pontos comerciais foram conduzidos para a Delegacia Regional de Linhares e presos em flagrante pela prática de crimes contra a relação de consumo, com pena de dois a cinco anos.

A Polícia Civil informou que investigando se esse material é produto de furto e roubo nas propriedades rurais de Linhares.

Segundo o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, por enquanto, os estabelecimentos comerciais não foram fechados. Ele também fez um alerta à população.

“A carne ou produto de origem animal que não passa por uma fiscalização sanitária, não dá garantia ao consumidor a respeito de ser um alimento seguro e que não tenha risco de causar doenças à saúde humana. As ações de fiscalização, realizadas em parceria com os órgãos competentes, continuaram devido à importância de coibir produções irregulares, desestimular o furto e roubo desse produto, já que não terá um receptador, além de inibir riscos à saúde do consumidor”, enfatizou o delegado.

Os suspeitos foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares, permanecendo à disposição da Justiça. As investigações continuam com intuito de verificar se o material apreendido é produto de furto e roubo nas propriedades rurais de Linhares.