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"Carne Clandestina"

Operação contra furtos de animais prende seis comerciantes em Linhares

As equipes visitaram seis estabelecimentos e encontraram carne clandestina em quatro deles. Os proprietários foram presos em flagrante pela prática de crimes contra a relação de consumo, com pena de dois a cinco anos

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 15:51

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

23 jul 2021 às 15:51
Quase uma tonelada de carne cladentina
Quase uma tonelada de carne cladentina Crédito: Polícia Civil/ Divulgação
Seis pessoas foram presas e uma tonelada de carne clandestina foi apreendido nesta sexta-feira (23) durante uma operação em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A ação faz parte de uma investigação para descobrir o destino de animais furtados e roubados na zona rural do município.
A ação foi batizada de Operação Carne Clandestina. Os trabalhos foram realizados pela Polícia Civil, em conjunto com a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária de Linhares. As equipes visitaram seis estabelecimentos e encontraram carne clandestina em quatro deles. O volume de carne apreendido chega a quase uma tonelada. O produto será incinerado pela Vigilância Sanitária.
Seis proprietários dos pontos comerciais foram conduzidos para a Delegacia Regional de Linhares e presos em flagrante pela prática de crimes contra a relação de consumo, com pena de dois a cinco anos.
A Polícia Civil informou que  investigando se esse material é produto de furto e roubo nas propriedades rurais de Linhares.
Segundo o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, por enquanto, os estabelecimentos comerciais não foram fechados. Ele também fez um alerta à população.
“A carne ou produto de origem animal que não passa por uma fiscalização sanitária, não dá garantia ao consumidor a respeito de ser um alimento seguro e que não tenha risco de causar doenças à saúde humana. As ações de fiscalização, realizadas em parceria com os órgãos competentes, continuaram devido à importância de coibir produções irregulares, desestimular o furto e roubo desse produto, já que não terá um receptador, além de inibir riscos à saúde do consumidor”, enfatizou o delegado.
Os suspeitos foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares, permanecendo à disposição da Justiça. As investigações continuam com intuito de verificar se o material apreendido é produto de furto e roubo nas propriedades rurais de Linhares.

Atualização

23/07/2021 - 4:47
A Polícia Civil divulgou mais informações sobre a operação. O texto foi atualizado.

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