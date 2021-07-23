Caminhão roubado em Minas é recuperado após cerco policial em Alegre

Caminhão novo foi roubado em Minas Gerais e recuperado em Alegre Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

Segundo a Polícia Militar , por volta das 9h30, militares foram informados sobre um caminhão branco, sem carroceria e com restrição de roubo, que estaria passando por Guaçuí

Palio Weekend de cor prata estava escoltando o caminhão Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

Um cerco policial foi montado na BR 482, com viaturas de Guaçuí e Alegre. A PM interceptou o caminhão em Alegre e deteve o motorista. O Pálio Weekend de cor prata, que estava escoltando o caminhão, fugiu da abordagem.

A perseguição pela rodovia seguiu até o município de Jerônimo Monteiro e, posteriormente, retornando à Alegre. Durante a fuga, o carro acabou batendo em uma curva e dois suspeitos foram detidos.

Um terceiro suspeito, que também estava no veículo, fugiu para uma mata próxima. Com a ação, foi necessário o apoio do helicóptero para busca e captura do último suspeito — que não foi localizado.

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