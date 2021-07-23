Caminhão roubado em Minas é recuperado após cerco policial em Alegre

Uma perseguição policial a um caminhão roubado, com apoio de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), chamou a atenção dos moradores de Alegre, na Região do Caparaó, na manhã desta sexta-feira (23). O veículo foi roubado em Minas Gerais e seguia pela BR 482, escoltado por um Fiat Palio Weekend. A ação terminou com a detenção de três suspeitos.
Segundo a Polícia Militar, por volta das 9h30, militares foram informados sobre um caminhão branco, sem carroceria e com restrição de roubo, que estaria passando por Guaçuí.
Um cerco policial foi montado na BR 482, com viaturas de Guaçuí e Alegre. A PM interceptou o caminhão em Alegre e deteve o motorista. O Pálio Weekend de cor prata, que estava escoltando o caminhão, fugiu da abordagem.
A perseguição pela rodovia seguiu até o município de Jerônimo Monteiro e, posteriormente, retornando à Alegre. Durante a fuga, o carro acabou batendo em uma curva e dois suspeitos foram detidos.
Um terceiro suspeito, que também estava no veículo, fugiu para uma mata próxima. Com a ação, foi necessário o apoio do helicóptero para busca e captura do último suspeito — que não foi localizado.
O caminhão é novo, segundo a polícia. Os detidos são suspeitos de envolvimento com roubo de cargas, e os três foram conduzidos para a Delegacia de Alegre. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da delegacia.