Homem vai parar na delegacia após jogar pedras em carros no ES

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias

Norte do Espírito Santo. Um homem de 31 anos foi conduzido para a delegacia nesta quinta-feira (22) após jogar pedras e chutar carros no bairro Interlagos, Linhares

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais se deslocaram ao local do fato após receberem uma denúncia de que o homem estaria sendo espancado. Os militares identificaram que o homem estava com escoriações e cercado por várias pessoas com os ânimos exaltados.

Em relato à PM, populares contaram que o indivíduo havia chutado e arremessado pedras em automóveis estacionados ao longo da Avenida Vasco Fernandes Coutinho. Dois motoristas se apresentaram como vítimas. Um deles afirmou que teve o vidro traseiro e a porta dianteira esquerda danificados, entre outras avarias menores. O outro disse que teve prejuízo na porta traseira do lado do carona.

Segundo a PM, outras vítimas não foram identificadas. O indivíduo foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares.