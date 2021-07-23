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Linhares

Homem vai parar na delegacia após jogar pedras em carros no ES

Quando chegou ao local, populares contaram à PM que o indivíduo havia chutado e arremessado pedras em automóveis estacionados. Ele estava cercado por pessoas e com escoriações no corpo

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 12:09

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 jul 2021 às 12:09
16ª Delegacia Regional de Linhares
16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias
Um homem de 31 anos foi conduzido para a delegacia nesta quinta-feira (22) após jogar pedras e chutar carros no bairro Interlagos, LinharesNorte do Espírito Santo.
Segundo informações da Polícia Militar, os policiais se deslocaram ao local do fato após receberem uma denúncia de que o homem estaria sendo espancado. Os militares identificaram que o homem estava com escoriações e cercado por várias pessoas com os ânimos exaltados.
Em relato à PM, populares contaram que o indivíduo havia chutado e arremessado pedras em automóveis estacionados ao longo da Avenida Vasco Fernandes Coutinho. Dois motoristas se apresentaram como vítimas. Um deles afirmou que teve o vidro traseiro e a porta dianteira esquerda danificados, entre outras avarias menores. O outro disse que teve prejuízo na porta traseira do lado do carona.
Segundo a PM, outras vítimas não foram identificadas. O indivíduo foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 31 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, assinou um termo circunstanciado (TC) por dano e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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