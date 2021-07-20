Casa de conjunto habitacional fica destruída após incêndio em Linhares

Uma casa pegou fogo na tarde desta terça-feira (20) em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada no Residencial Rio Doce, que fica no bairro Aviso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas e ninguém ficou ferido. O incêndio assustou os moradores da região.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade foi acionada por volta das 15h45. Vizinhos relataram que rapidamente o imóvel foi tomado pelo fogo e as chamas eram vistas de longe.
Os Bombeiros informaram que as chamas danificaram toda a estrutura da casa. As causas do incêndio não foram informadas e até o momento não há informações sobre solicitação de perícia por parte do proprietário do imóvel.