Casa de conjunto habitacional fica destruída após incêndio em Linhares

Uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade foi acionada por volta das 15h45. Vizinhos relataram que rapidamente o imóvel foi tomado pelo fogo e as chamas eram vistas de longe.

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Os Bombeiros informaram que as chamas danificaram toda a estrutura da casa. As causas do incêndio não foram informadas e até o momento não há informações sobre solicitação de perícia por parte do proprietário do imóvel.