Músico que matou professor de capoeira em Itaúnas é preso novamente

Vídeo mostrou momento que antecede a morte de Cuarassy Crédito: Reprodução

O músico Tiago Passos Viana foi preso na tarde desta segunda-feira (19) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Ele é acusado de matar do capoeirista Cuarassy Pedro Medeiros Del Nery, de 39 anos . O crime aconteceu numa sexta-feira, em 18 de dezembro de 2020, na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. O réu tinha um mandado de prisão em aberto e foi encontrado pela Polícia Militar no bairro Nossa Senhora Aparecida.

O réu chegou a ser preso alguns dias depois do crime, mas foi liberado no fim de janeiro após a expedição de um habeas corpus. Em fevereiro, o músico foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Conceição da Barra. Ainda em fevereiro, a prisão preventiva de Tiago foi decretada.

A Polícia Militar informou que o homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, Tiago já se encontra no Centro de Detenção Provisória de Colatina.

O OUTRO LADO

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o advogado do acusado, Lucas Scaramussa, afirmou que vai recorrer da prisão e disse que Tiago agiu em legítima defesa.

“A defesa já recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A prisão preventiva de Tiago jamais teve fundamento legal, o próprio judiciário o soltou e sem fato novo algum novamente determinou sua prisão. É visível que ele agiu claramente em legítima defesa”, afirmou Scaramussa.

O CASO

Cuarassy Medeiros del Nery foi morto a tiros na noite de 18 de dezembro de 2020 em uma pousada no distrito de Itaúnas, em Conceição da Barra. A Polícia Militar informou que um funcionário do estabelecimento contou que a vítima e o músico discutiram em frente à pousada — um vídeo flagrou o momento da briga (veja abaixo). O caso gerou muita comoção em todo o Estado.

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O homem apontado como autor dos disparos, de acordo com uma testemunha, correu para dentro da pousada para fugir, mas a vítima foi atrás do homem. A testemunha informou à Polícia Militar que Cuarassy agrediu o homem com socos e quebrou um copo nele. O suspeito sacou uma arma e atirou contra Cuarassy, que morreu no local.