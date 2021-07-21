Linhares faz mutirão para vacinar 2 mil pessoas a partir de 30 anos

Vacina contra Covid-19 em Linhares Crédito: Felipe Tozatto/Secom

O município de Linhares , no Norte do Espírito Santo , realiza, nesta sexta-feira (23), um mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Ginásio Poliesportivo do bairro Conceição. A aplicação das doses vai acontecer das 17h às 21h. Serão imunizadas 2 mil pessoas com 30 anos ou mais. Segundo a prefeitura, o atendimento será realizado por meio de senha.

As doses fazem parte das remessas que chegaram ao Estado ao longo desta semana. Além do público em geral, também serão imunizadas as grávidas e puérperas com a primeira dose da vacina Pfizer. Para ser imunizado, é necessário apresentar o cartão do SUS ou CPF.

GRUPO PRIORITÁRIOS

Além desses públicos, Linhares também está imunizando os novos grupos prioritários definidos pelo governo do Espírito Santo. Nesta quarta-feira (21) e quinta-feira (22) o município imuniza os trabalhadores da limpeza urbana e os funcionários das indústrias.

Segundo a administração municipal, a previsão é imunizar com primeira dose cerca de 280 trabalhadores da limpeza pública e outros mil profissionais da indústria.

Vacinação dos profissionais da limpeza urbana em Linhares Crédito: Felipe Tozatto/Secom

Nesta manhã, já foram vacinados os trabalhadores da limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos. A prefeitura informou que seguiu uma lista dos trabalhadores que foi encaminhada pelas empresas responsáveis pelos serviços.

Na quinta-feira (22), no ginásio poliesportivo do Sesi, no bairro Aviso, das 8h às 17h, serão vacinados os trabalhadores industriais, que terão que apresentar uma declaração fornecida pela própria empresa.

SEGUNDA DOSE

Além da imunização desse públicos, o Executivo reforçou que nas unidades de saúde tem prosseguimento a imunização do público geral que tem de fechar o ciclo com a segunda dose da Coronavac e de quem já tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca, no intervalo de 70 dias.

VACINAÇÃO EM LINHARES