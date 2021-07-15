ES vai receber menos vacinas e imunização vai se concentrar na 2ª dose

O Espírito Santo recebe doses todas as semanas, mas a previsão para este mês é de redução no volume da remessa

A nova previsão foi apontada pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, acrescentando que, com a redução, os municípios capixabas devem se concentrar na aplicação da segunda dose (D2), enquanto a imunização por faixa etária vai diminuir o ritmo. A maioria das cidades do Estado chegou ao grupo dos 30 anos ou mais, e há inclusive locais vacinando população até mais jovem.