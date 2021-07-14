Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Redução de burocracia

Novo protocolo vai encurtar caminho de paciente para a cirurgia no ES

Medida será implementada a partir do próximo mês, estabelecendo uma relação direta das unidades básicas com hospitais de referência, sem necessidade de consulta com especialista

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 20:46

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

14 jul 2021 às 20:46
Atendimento médico
Após atendimento médico nas unidades básicas de saúde, paciente poderá ser encaminhado diretamente para hospital nos casos cirúrgicos Crédito: Unsplash
A necessidade de realizar cirurgias eletivas no Espírito Santo muitas vezes esbarrou na burocracia, atrasando procedimentos que poderiam ser realizados em um intervalo menor de tempo. A partir de agosto, um novo protocolo passará a ser adotado no Estado, pulando etapas e encurtando o caminho da unidade básica de saúde até o hospital. 
É o que prevê um modelo de regulação apresentado pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, durante evento para lançamento do mutirão de cirurgias eletivas, nesta quarta-feira (14). 
Na nova estratégia, o paciente atendido numa unidade básica de saúde, cujo médico fizer um diagnóstico com indicação cirúrgica, já poderá ser encaminhado diretamente para um hospital de referência da região onde está situado o município. Atualmente, o paciente que precisa se submeter a um procedimento cirúrgico tem que passar primeiro pela regulação de uma vaga para se consultar com especialista. Essa etapa será suprimida do processo. 

Veja Também

Saúde vai realizar mutirão de mais de 50 mil cirurgias eletivas no ES

"Cada unidade de saúde do Espírito Santo vai ter configurado no sistema um hospital fixo de referência para cada especialidade. Estamos encerrando o capítulo da famosa regulação, do paciente ficar na 'nuvem'; estamos desburocratizando o acesso do paciente", frisou o secretário. 
O médico da atenção básica do Estado que concluir um diagnóstico de demanda cirúrgica, reforçou Nésio Fernandes, poderá encaminhar o paciente pelo sistema novo de regulação direto para o hospital de referência do território dele.  "E o núcleo interno de regulação daquele hospital terá prazos e metas para cumprir, tanto no agendamento de avaliação do paciente quanto da realização da cirurgia."
No mutirão de cirurgias anunciado pelo governo do Estado, mais de 50 mil procedimentos devem ser realizados neste semestre. Agora em julho estarão na fila aquelas pessoas que já estão cadastradas no sistema, mas, pela estimativa de Nésio Fernandes, a partir de agosto passarão a ser atendidos também os pacientes que ingressarem pelo novo modelo. 

LEIA MAIS 

Governo do ES negocia compra da vacina Coronavac com São Paulo

Mulheres vítimas de violência terão prioridade ao matricular filhos no ES

Ufes sobe em ranking de universidades latino-americanas

Tremor de terra com magnitude de 1.4 é registrado em Pancas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Saúde Cirurgia SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados