Governo do ES negocia compra da vacina Coronavac com São Paulo

Doses da vacina Coronavac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, em São Paulo Crédito: Governo do Estado de São Paulo

governo do Espírito Santo negocia a compra de doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 produzida em parceria entre o laboratório Sinovac e o Instituto Butantan, em São Paulo. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14) pelo governador João Doria.

"O governador Camilo Santana (CE) falou comigo no começo da semana. Renato Casagrande também fez solicitação para aquisição de vacinas adicionais. Todos os Estados que desejarem vacinas adicionais, nós atenderemos aqui pelo Instituto Butantan", afirmou Doria, durante a liberação de 800 mil doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

"O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, informa que vem adotando todas as medidas possíveis para viabilizar a vacinação da população capixaba. Uma das estratégias a fim de garantir a proteção dos cidadãos é a negociação da vacina Coronavac com o Governo de São Paulo. Neste momento estão sendo discutidos início da entrega, cronograma e quantidade das doses. Mais informações serão divulgadas em breve", finaliza o documento.

De acordo com o negócio firmado com o governo federal, o envio das vacinas adicionais aos Estados brasileiros, por meio do Instituto Butantan, deve ser feito somente após a entrega de 100 milhões de doses adquiridas pelo Ministério da Saúde.