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Números da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.682 mortes e mais de 530 mil casos confirmados

Nesta quarta-feira (14), Estado registrou 6 óbitos e 902 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Painel Covid-19

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2021 às 18:16
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
Imagem genérica da célula viral do novo coronavírus Crédito: Freepik
Nesta quarta-feira (14), o Espírito Santo chegou ao total de 11.682 mortes e 530.353 casos confirmados do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 6 novos óbitos e 902 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra continua sendo a cidade com mais pessoas infectadas: 67.215. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (65.500), seguida por Vitória (56.100) e Cariacica (40.999). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.843), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.761 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.098. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.907.
Até esta quarta-feira (14), mais de 1,69 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 506.563, sendo 1.197 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO NO ES

No Painel de Vacinação desta quarta-feira, consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.802.174 no Espírito Santo. Desses, 693.520 também já receberam a segunda dose.

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