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Governo do ES

Veja como fazer agendamento on-line de testes de Covid-19 no ES

A plataforma on-line foi lançada nesta terça-feira (13) pelo governo estadual para ampliar a testagem gratuita na população do Estado

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 18:59

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

13 jul 2021 às 18:59
Teste PCR para diagnosticar a Covid-19
Teste PCR para diagnosticar a Covid-19 Crédito: Pixabay
Na busca de uma testagem em massa para acompanhar a circulação do vírus,  o Governo do Espírito Santo lançou uma página exclusiva para agendamento de testes do tipo RT-PCR, nesta terça-feira (13).  A abertura para a realização da marcação começará nesta quarta-feira (14), das 7h30 às 18 horas. Os agendamentos poderão ser realizados todos os dias.
O acesso pode ser feito pelo site da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), clicando no menu  "agendamento". A plataforma chama-se Acesso Cidadão e é aberta para a população em geral marcar dia, horário e local para realização do teste RT-PCR,  considerado o mais eficaz para identificar infecções pelo novo coronavírus. Para marcar, o usuário não precisa estar com sintomas da Covid-19 nem ter pedido médico.
À frente da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o secretário Nésio Fernandes afirmou que o Laboratório Central do Estado (Lacen-ES) tem capacidade para processar 4.500 amostras por dia. Os resultados saem em até 48 horas e poderão ser consultados também no site Acesso Cidadão. 
 "Nós estamos intensificando a testagem. Os resultados vão servir para uma investigação de sentinela. A testagem massificada poderá nos ajudar a identificar como está a circulação do vírus na população, realizar o teste de biologia molecular e ser encaminhado para sequenciamento genético. Além do agendamento, também será possível obter o laudo se quiser, por exemplo, usá-lo para uma viagem ao exterior ou mesmo evento, pois esse resultado estará na plataforma", descreveu.
Os municípios que quiserem incluir os próprios pontos de testagem e os respectivos horários disponíveis para atendimento devem fazer o devido cadastro na plataforma. Mas, por enquanto, são quatro os pontos de testagem, sendo três na Grande Vitória e um na Região Sul do Estado:
  • Hospital Estadual Central, em Vitória
  • Aeroporto de Vitória, em Vitória
  • Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra
  • Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim
governador Renato Casagrande, que participou do anúncio de lançamento da plataforma, destacou a necessidade de um grande número de pessoas testadas no combate à pandemia da Covid-19.
“Quando se testa muito, consegue-se isolar as pessoas e assim diminuir a contaminação. Esse é mais um serviço importante que estará no Acesso Cidadão, em que qualquer pessoa poderá realizar seu agendamento gratuito de teste e também buscar seu resultado. O Espírito Santo está se caracterizando como o mais transparente do Brasil em todas as avaliações”, destacou Casagrande. 

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