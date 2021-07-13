Veja como fazer agendamento on-line de testes de Covid-19 no ES

"Nós estamos intensificando a testagem. Os resultados vão servir para uma investigação de sentinela. A testagem massificada poderá nos ajudar a identificar como está a circulação do vírus na população, realizar o teste de biologia molecular e ser encaminhado para sequenciamento genético. Além do agendamento, também será possível obter o laudo se quiser, por exemplo, usá-lo para uma viagem ao exterior ou mesmo evento, pois esse resultado estará na plataforma", descreveu.