Vitória vai vacinar 760 profissionais da limpeza urbana e das Forças Armadas

A prefeitura de Vitória vai começar a imunizar contra a Covid-19 os trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e os profissionais das Forças Armadas. As doses serão aplicadas nesta quinta-feira (15), às 8h, no Maanaim, no bairro Mário Cypreste.
De acordo com a administração municipal, serão vacinados 621 profissionais de limpeza pública e 139 agentes das Forças Armadas. A aplicação das injeções será feita mediante lista nominal.
Conforme anunciado pelo governo do Estado na última segunda-feira (12), as duas categorias integram a lista dos grupos prioritários ao lado dos trabalhadores de transporte de aquaviário, trabalhadores da indústria, população privada de liberdade, caminhoneiros, lactantes, trabalhadores da Ceasa, do Idaf, adolescentes de 12 a 17 anos, profissionais da Comunicação Social.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: documento que comprove exercício na função.
- Forças armadas: documento que comprove a vinculação ativa com o serviço das Forças Armadas ou apresentação de declaração emitida pelo serviço em que atua.