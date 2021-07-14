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Grupos prioritários

Vitória vai vacinar 760 profissionais da limpeza urbana e das Forças Armadas

O anúncio foi feito pelo município nesta quarta-feira (14). As doses serão disponibilizadas às 8h no Manaaim, no bairro Mario Cypreste, nesta quinta-feira (15)

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 18:25

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

14 jul 2021 às 18:25
Voluntários são imunizados no Viana Vacinada deste domingo (13)
Imunização de grupos prioritários foi anunciada nesta segunda-feira (12) Crédito: Carlos Alberto Silva
prefeitura de Vitória vai começar a imunizar contra a Covid-19 os trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e os profissionais das Forças Armadas. As doses serão aplicadas nesta quinta-feira (15), às 8h, no Maanaim, no bairro Mário Cypreste.
De acordo com a administração municipal, serão vacinados 621 profissionais de limpeza pública e 139 agentes das Forças Armadas. A aplicação das injeções será feita mediante lista nominal.
Conforme anunciado pelo governo do Estado na última segunda-feira (12), as duas categorias integram a lista dos grupos prioritários ao lado dos trabalhadores de transporte de aquaviário, trabalhadores da indústria, população privada de liberdade, caminhoneiros, lactantes, trabalhadores da Ceasa, do Idaf, adolescentes de 12 a 17 anos, profissionais da Comunicação Social.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

  • Trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: documento que comprove exercício na função.

  • Forças armadas: documento que comprove a vinculação ativa com o serviço das Forças Armadas ou apresentação de declaração emitida pelo serviço em que atua.

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