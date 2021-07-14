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E mais 250 mil exames

Saúde vai realizar mutirão de mais de 50 mil cirurgias eletivas no ES

Os procedimentos serão realizados no segundo semestre e até o final do ano a expectativa é acabar com a demanda reprimida em áreas como oftalmologia e ginecologia

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 18:47

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

14 jul 2021 às 18:47
Cirurgia; operação; médicos
As cirurgias serão realizadas em hospitais filantrópicos e também na rede própria Crédito: Pavel Sorokin/Pexels
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai promover um mutirão com mais de 50 mil cirurgias eletivas no Espírito Santo. São procedimentos que, por não serem de urgência, ficaram temporariamente suspensos devido à pandemia da Covid-19. A expectativa é que, até o final de 2021, seja possível atender toda a demanda reprimida. 
Entre as áreas contempladas estão as de cirurgia oftalmológica, ortopédica e ginecológica. Além dos procedimentos cirúrgicos, o mutirão também prevê 150 mil consultas — especializadas ou não — e outros 250 mil exames. A ação foi anunciada na tarde desta quarta-feira (14), em evento no Palácio Anchieta. 
Durante o lançamento do mutirão, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, destacou o volume de procedimentos, informando que, ao longo de 2019, foram realizadas 35.701 cirurgias eletivas e, agora, num intervalo menor de tempo, esse número deverá ser superado, alcançando 53.229 procedimentos em 22 especialidades.
Com a iniciativa, a previsão é encerrar a longa espera na fila das cirurgias. "Pretendemos, até o final do ano, praticamente acabar com a demanda reprimida. No final deste ano, início do próximo, quem estiver aguardando vai esperar no prazo aceitável, de até 90 dias, que por uma cirurgia eletiva,  não essencial, pode aguardar. É um grande salto na garantia do acesso à atenção hospitalar no nosso Estado", frisou o secretário. 
O atendimento será realizado em 26 unidades: metade em hospitais contratados, metade na rede própria — uma novidade nos mutirões, segundo Nésio Fernandes.  
Saúde vai realizar mutirão de mais de 50 mil cirurgias eletivas no ES

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"É a primeira vez que praticamente todos os hospitais estaduais estão fortemente mobilizados na oferta de mais de 23 mil cirurgias eletivas, neste mutirão. Outro fenômeno novo no SUS do nosso Estado", valorizou.

CONSULTAS E EXAMES

Além de ortopedia, ginecologia e oftalmologia, as especialidades médicas para os procedimentos são: cirurgia geral,  vascular, urologia, otorrinolaringologia, proctologia, oncologia, cardiologia, aparelho digestivo, cirurgia torácica, cabeça e pescoço, bucomaxilofacial, neurocirurgia, plástica reparadora, bariátrica, mastologia e fenda palatina.
Durante o atendimento ao paciente cirúrgico, serão disponibilizadas 150 mil consultas porque a previsão é de que cada um deles tenha em média três consultas, como as de pré-cirurgia, pós-cirúrgica, consulta cardiológica e anestésica.
Serão disponibilizados ainda 250 mil exames, contemplando os pré-operatórios relacionados ao procedimento cirúrgico, sendo em média cinco exames por paciente.

DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA

Segundo informações da assessoria da Sesa, para as regiões Central e Norte de Saúde serão disponibilizadas 10.563 cirurgias que ocorrerão em quatro hospitais estaduais:  Roberto Silvares, em São Mateus; Dr Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco; Dr João dos Santos Neves, em Baixo Guandu; e Sílvio Avidos, em Colatina.
Na Região Metropolitana de Saúde, 13 unidades hospitalares serão utilizadas para a oferta de 36.576 cirurgias.
Na rede própria, os procedimentos serão realizados no Dório Silva e no Dr. Jayme Santos Neves, na Serra; Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital Estadual Central e no de Urgência e Emergência “São Lucas”, em Vitória; no Infantil e no Estadual, em Vila Velha.

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Na rede com a qual a Sesa firmou contrato, serão ofertadas cirurgias no Hospital Evangélico de Vila Velha; Santa Casa de Misericórdia de Vitória; além do Hospital Santa Rita de Cássia e Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), na Capital; no Madre Regina Protmann, em Santa Teresa; no Hospital Nossa Senhora da Penha, em Santa Leopoldina.
Para a Região Sul de Saúde, serão disponibilizadas 6.090 cirurgias em nove unidades hospitalares.
Na rede estadual, os procedimentos acontecerão no Hospital São José do Calçado e na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro. Nas unidades contratadas serão no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim; Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, de Cachoeiro de Itapemirim, de Iúna e na de Castelo; no Evangélico de Itapemirim; e no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, em Guarapari.

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