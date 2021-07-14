Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Movimento involuntário

Soluço persistente: o que pode ser e como tratar?

Segundo médica gastroenterologista, o soluço passa a ser preocupante quando dura mais de 48h. O presidente Bolsonaro tem enfrentado problema e foi hospitalizado

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 20:45

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 jul 2021 às 20:45
Saiba o que pode significar o soluço
Saiba o que pode significar o soluço Crédito: Pixabay
Contração abrupta do diafragma seguido de fechamento da glote. Parece uma explicação difícil, mas é como acontece o soluço, a força feita pelo abdômen e a reação interna da garganta. O movimento involuntário e às vezes difícil de ser interrompido pode ser ocasionado por diferentes manifestações do corpo, como o refluxo e até um quadro de infarto. De acordo com especialista, o sinal de alerta deve ser ligado quando o soluço dura mais de 48h, sendo considerado algo persistente, e deve ser alvo de análise dos médicos.
O tempo estabelecido, aliás, é muito menor do que o período em que o presidente Jair Bolsonaro alegou estar sofrendo com o soluço. No início da semana, o chefe do executivo disse que estava com o sintoma havia dez dias.

Veja Também

Com crises em série, Bolsonaro tem que lidar também com uma de soluço

Flávio diz que Bolsonaro foi intubado por precaução: "Nada grave"

Obstrução intestinal de Bolsonaro pode ser resultado de cirurgias anteriores

Quais podem ser as causas dos soluços?
Segundo a médica gastroenterologista e hepatologista Mariana Pacheco, o soluço é um sintoma comum no dia a dia, mas que passa a ser preocupante quando ultrapassa 48h de persistência.
"Chamamos de persistente quando ele dura mais de dois dias. Geralmente o soluço acaba rapidamente. Um quadro de dez dias chama atenção, não é muito comum", diz a especialista.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, da Rádio CBN Vitória, a médica explicou que o período de sono não interrompe o soluço. Ou seja, o paciente tem dificuldade para dormir, comer e fazer outras tarefas do cotidiano.

O QUE CAUSA O SOLUÇO?

De acordo com a médica, que é professora da Emescam e membro da Sociedade de Gastroenterologia do Espírito Santo, o soluço pode ser consequência de problemas diversos. Entre eles está o já conhecido refluxo. Mas ela também diz que pode ser sintoma até de um quadro de infarto. A inflamação pode estar entre a região bucal e o abdômen, explica.
"Quando temos um paciente com soluço vamos em busca da causa. O problema pode estar na tireoide, às vezes pode ser de dente, refluxo e, dependendo da região, até alguns quadros de infarto. É algo muito complexo, já que pode ser manifestado de várias regiões do corpo"
Mariana Pacheco - Médica gastroenterologista e hepatologista
Apenas o soluço, portanto, não é uma condição fatal, mas ele pode ser ocasionado por reações mais preocupantes do corpo. 

HÁ TRATAMENTO?

Medicamentos vão sofrer reajuste em março
Medicamentos podem ajudar a amenizar o soluço Crédito: Pixabay
À CBN Vitória, a especialista afirmou que medicamentos pode ajudam no tratamento do soluço. Mariana Pacheco ressalta a importância de investigar a causa, além de tratar o sintoma.
"Temos uma série de medicamentos que podem ser utilizados para interromper o soluço. Remédios podem ajudar, mas é importante, além de tratar os sintomas, ir atrás da causa. O soluço pode voltar depois do efeito da medicação", afirma.

SUSTO, ÁGUA E RESPIRAÇÃO... HÁ CURA IMEDIATA PARA O SOLUÇO?

Copo de água
Copo de água pode ajudar a "curar soluço" Crédito: Pixabay
A médica Mariana Pacheco afirma que sim, essas medidas funcionam. Hábitos normalmente conhecidos na infância, apesar de parecem estranhos, ajudam a controlar o ritmo da respiração.
As "dicas de vó" mais populares são: beber alguns goles de água, prender a respiração por segundos e até tomar um susto.
"As dicas agem no intuito de coordenar o músculo com a respiração. Diafragma e pulmão precisam se movimentar juntos, o que não acontece durante o soluço. Quando tomamos água, prendemos a respiração ou passamos por um susto, por exemplo, alteramos o funcionamento da glote. A partir desse momento, podemos voltar a respirar normalmente"
Mariana Pacheco - Médica gastroenterologista e hepatologista
Segundo a especialista, as dicas podem ajudar, mas funcionam apenas para os soluços esporádicos, aqueles que duram pouco tempo. Se você estiver soluçando há mais de dois dias, o ideal é procurar atendimento médico.

Veja Também

Bolsonaro é transferido para SP e politiza facada nas redes sociais

Luciano Szafir tem melhora evolutiva e não precisa mais de ventilação mecânica

Julho verde: conheça os sintomas do câncer de cabeça e pescoço

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn vitoria Jair Bolsonaro Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reformas não bastam para o desenvolvimento
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos
Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados