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Ele segue estável

Luciano Szafir tem melhora evolutiva e não precisa mais de ventilação mecânica

O ator e apresentador Luciano Szafir segue internado na UTI do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas apresentou uma melhora evolutiva na manhã deste sábado

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 16:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jul 2021 às 16:08
O empresário Luciano Szafir
O empresário Luciano Szafir  segue internado na UTI do hospital Copa Star Crédito: Reprodução/Instagram @franciscocepeda
O ator e apresentador Luciano Szafir, 52, segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas apresentou uma melhora evolutiva na manhã deste sábado (10). Ele segue estável.
Segundo sua assessoria, o paciente foi retirado da ventilação mecânica, extubado e agora recebe apenas suplementação de oxigênio. Ainda não existe previsão de alta.
O ator passou por uma cirurgia no abdômen, na tarde de quarta-feira (7). Szafir está internado desde o dia 22 de junho após contrair Covid-19 pela segunda vez. A primeira infecção aconteceu ainda em 2020. Porém, na ocasião, ele não precisou ser internado.
Szafir manteve quadro estável e não teve problemas de saturação desde que foi internado. No décimo dia da doença, o ator estava se comunicando normalmente e em repouso. Ele teve apenas febre e sintomas leves nessa reinfecção.
Xuxa, 58, comentou publicamente pela primeira vez a internação do ex-marido. "A vacina demorou. 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar US$ 1 [R$ 5,26] por vacina e dizendo não à Pfizer e outras", reclamou a apresentadora, citando fatos que estão sendo apurados na CPI da Covid.
"Queria muito só agradecer as orações por ele, mas não consigo", afirmou. "Fico indignada e desejando muito que o doutor [João] Pantoja e sua equipe nos deem uma ótima notícia. Por favor, rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso."
Filha do ex-casal, Sasha Meneghel, 22, também se manifestou nas redes sociais. Em lua de mel, após o casamento com o cantor João Figueiredo, ela estava nos Estados Unidos, mas voltou para o Brasil para ficar perto da família.

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