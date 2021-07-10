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Solidariedade

Fãs de Arthur Picoli, Carla Diaz e Juliette criam campanhas para fazer doações

Eles já entregaram cestas básicas, produtos de higiene pessoal e cobertores para moradores de rua

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 13:32

Publicado em 

10 jul 2021 às 13:32
Carla Diaz e Arthur Picoli
Os fãos de Carla Diaz e Arthur Picoli resolveram unir forças em nome da solidariedade Crédito: Reprodução/ @Carthur.S2
Os fãs dos ex-BBBs Juliette Freire, Carla Diaz e Arthur Picoli resolveram unir forças em nome da solidariedade. Eles organizam em grupos, que pedem depósitos, promovem rifas e arrecadam produtos, com objetivo de ajudar outras pessoas.
Um dos grupos é o "Acervo Carthur Solidário", dos fãs de Carla Diaz e Arthur Picoli. O grupo já entregou cestas básicas, produtos de higiene pessoal e cobertores para moradores de rua. As ações já acontecerem e São Paulo e Sergipe. O grupo está realizando uma rifa, no custo de R$ 20, valendo uma Alexa 3ª geração.
Na ultima sexta-feira, o grupo de fãs entregaram 100 marmitas para moradores de rua e 100 cobertores. A ex-BBB e ex-chiquitita participou da ação com o seu fandon. 
A comida foi produzida pelo hotel Renaissance, onde a atriz está hospedada desde que chegou, no dia 1º deste mês, à capital paulista. O estabelecimento realiza toda semana esse tipo de iniciativa.
O grupo de fãs do Acervo surgiu por conta do relacionamento amoroso de Carla e Arthur dentro do BBB 21. Para continuar com as campanhas de solidariedade, a equipe continua arrecadando doações.
Segundo informações do jornal Extra, essa turma já ajudou A Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, no Rio, que recebeu R$ 1.500 para pagamento de despesas atrasadas. E o asilo Vila Feliz, em Castelo, no Espírito Santo, instituição com a qual Arthur colaborava antes de entrar no BBB, recebeu 370 itens de higiene. Também fizeram a entrega de cestas básicas em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, onde mora a família de Arthur.

ESPÍRITO SOLIDÁRIO

Outro grupo de fãs de Arthur e Carla é o "Missões Carthur Solidário". Eles já arrecadaram cestas básicas e fraldas geriátricas para ajudar projetos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Cubatão. Além disso, desde a fundação do grupo, foram doadas marmitas, máscaras, álcool gel e quilos de alimentos. 
Durante o confinamento no BBB21, os administradores do Instagram de Arthur postaram que para o capixaba ajudar o próximo é mais que um compromisso social, mas uma forma de melhorar a vida das pessoas e tornar o mundo um lugar melhor. "Quando fundou sua academia e conseguiu um espaço físico, ele se propôs a ceder o local para conseguir realizar ações que apoiassem o lado social, entre elas, ações que buscavam arrecadar donativos para crianças  e asilos", diz o texto. 
Já a força dos fãs de Juliette Freire, chamados de cactos, também é grande. Um dos grupos é o Cactos pela Vida, cujo objetivo é selecionar projetos sociais espalhados pelo país que estejam precisando de doações, sejam elas de cestas básicas, EPIs ou itens de uso pessoal.

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