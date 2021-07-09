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Luciano Szafir teve embolia pulmonar e segue com respirador, diz médico

Ator de 52 anos de idade teve trombose no pulmão e sangramento no intestino aconteceu por tratamento contra a doença, segundo médico revelou à colunista Patrícia Kogut, de O Globo

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2021 às 16:15
O ator Luciano Szafir
O ator Luciano Szafir Crédito: Bruno Poletti/Folhapress
O estado de saúde de Luciano Szafir, de 52 anos de idade, segue estável após uma série de pioras ao longo da semana por complicações da Covid-19. 
Agora, segundo o médico João Pantoja, que cuida do ator, ele segue com ventilação mecânica, mas deve ter o respirador retirado nas próximas horas. 
"Ele está se recuperando bem, após a séria intercorrência e a cirurgia abdominal a que foi submetido em 7 de julho. Estamos todos muito esperançosos de sua plena recuperação nos próximos dias", disse o doutor à colunista Patrícia Kogut, de O Globo. 

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O médico ainda confidenciou que ele teve uma trombose no pulmão e que o sangramento no intestino foi causado por um tratamento contra a doença. 

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