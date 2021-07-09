Luciano Szafir teve embolia pulmonar e segue com respirador, diz médico

O ator Luciano Szafir Crédito: Bruno Poletti/Folhapress

O estado de saúde de Luciano Szafir, de 52 anos de idade, segue estável após uma série de pioras ao longo da semana por complicações da Covid-19.

Agora, segundo o médico João Pantoja, que cuida do ator, ele segue com ventilação mecânica, mas deve ter o respirador retirado nas próximas horas.

"Ele está se recuperando bem, após a séria intercorrência e a cirurgia abdominal a que foi submetido em 7 de julho. Estamos todos muito esperançosos de sua plena recuperação nos próximos dias", disse o doutor à colunista Patrícia Kogut, de O Globo.