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Matrimônio

Cleo se casa com empresário com apenas duas testemunhas para evitar aglomeração

Cerimônia em cartório ocorre nesta sexta em Minas Gerais

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 16:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jul 2021 às 16:01
A atriz e cantora Cleo
A atriz e cantora Cleo Crédito: Daniel Basil
A atriz e cantora Cleo, 38, se casa com o modelo e empresário Leandro D'Lucca nesta sexta-feira (9), em uma cerimônia simples em Minas Gerais. Segundo a assessoria de imprensa de Cleo, tudo ocorrerá sem aglomerações.
A cerimônia no civil terá apenas duas testemunhas. Não haverá festa também por causa da pandemia. A assessoria não informou o horário do matrimônio.
O casal, discreto, assumiu a relação em janeiro de 2021. A atriz e cantora não assumia um relacionamento publicamente desde 2016, quando chegou ao fim o seu namoro com o ator Romulo Arantes Neto.
Antes, de 2008 a 2012, ela foi casada com João Vicente de Castro. Leandro tem um filho de um relacionamento com a atriz Dani Pavan.
Em uma das poucas imagens em que ambos saíram juntos nas redes sociais, a atriz mostrou a tatuagem igual que fizeram juntos: as expressões em espanhol "Yo x Ti" e "Tu e Mi", no pulso.
Os dois já tinham vivido um affair há mais de três anos. Em 2017, em uma festa pós-festival Lollapalooza, em São Paulo, eles foram fotografados aos beijos.
Após anunciar em julho do ano passado que não manteria mais seu contrato de exclusividade com a Globo, Cleo retomou a produção de sua carreira musical e a publicação de vídeos em seu canal no YouTube.
Em um deles, de novembro e intitulado "Sexo", a atriz e cantora contou como já sofreu sanções de amigos próximos e de desconhecidos por falar abertamente sobre sua sexualidade. "O fato é que uma mulher que faz sexo, falar que gosta de sexo e conversar sobre isso com naturalidade, assusta. E não assusta porque eu sou a Cleo, porque eu sou famosa, mas assusta pelo fato de eu ser mulher. A mulher livre de padrões assusta a sociedade e isso, sim, para mim é assustador", disse, na ocasião.
Em outubro, ela também lançou "Reflexos", websérie em oito episódios protagonizada por Vera Fischer.

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