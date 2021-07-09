Cleo se casa com empresário com apenas duas testemunhas para evitar aglomeração

A atriz e cantora Cleo Crédito: Daniel Basil

A atriz e cantora Cleo, 38, se casa com o modelo e empresário Leandro D'Lucca nesta sexta-feira (9), em uma cerimônia simples em Minas Gerais. Segundo a assessoria de imprensa de Cleo, tudo ocorrerá sem aglomerações.

A cerimônia no civil terá apenas duas testemunhas. Não haverá festa também por causa da pandemia. A assessoria não informou o horário do matrimônio.

O casal, discreto, assumiu a relação em janeiro de 2021. A atriz e cantora não assumia um relacionamento publicamente desde 2016, quando chegou ao fim o seu namoro com o ator Romulo Arantes Neto.

Antes, de 2008 a 2012, ela foi casada com João Vicente de Castro. Leandro tem um filho de um relacionamento com a atriz Dani Pavan.

Em uma das poucas imagens em que ambos saíram juntos nas redes sociais, a atriz mostrou a tatuagem igual que fizeram juntos: as expressões em espanhol "Yo x Ti" e "Tu e Mi", no pulso.

Os dois já tinham vivido um affair há mais de três anos. Em 2017, em uma festa pós-festival Lollapalooza, em São Paulo, eles foram fotografados aos beijos.

Após anunciar em julho do ano passado que não manteria mais seu contrato de exclusividade com a Globo, Cleo retomou a produção de sua carreira musical e a publicação de vídeos em seu canal no YouTube.

Em um deles, de novembro e intitulado "Sexo", a atriz e cantora contou como já sofreu sanções de amigos próximos e de desconhecidos por falar abertamente sobre sua sexualidade. "O fato é que uma mulher que faz sexo, falar que gosta de sexo e conversar sobre isso com naturalidade, assusta. E não assusta porque eu sou a Cleo, porque eu sou famosa, mas assusta pelo fato de eu ser mulher. A mulher livre de padrões assusta a sociedade e isso, sim, para mim é assustador", disse, na ocasião.