Fernanda Lima revela ter sonhos eróticos, não necessariamente com Hilbert

O casal Fernanda Lima, 44, e Rodrigo Hilbert, 41, está junto há quase 20 anos. Porém, os sonhos eróticos continuam permeando a mente da apresentadora. Mas nem sempre eles têm o marido como ator principal.
A revelação foi feita durante o programa do "GNT Bem Juntinhos", da última quinta-feira (8). Em papo com Gaby Amarantos, 42, e com um psicólogo, Lima abriu o jogo.
"Às vezes a gente ameaça a namorar e quase na maioria das vezes a gente é interrompido pelas crianças. Fica aquela frustração. E eu vou dormir de noite eu sonho, e não necessariamente com ele", disse Fernanda. Rodrigo respondeu: "Esse 'não necessariamente com ele' que é complicado."
No papo, Fernanda continuou a fazer revelações. Ela disse que não conseguiria dormir em quartos separados do marido, prática comum no cotidiano de Amarantos com o marido dela.
"Ronco lá em casa não é problema, mas tem uns barulhos que eu me assusto um pouco, treme a casa, eu acordo, é um despertador", divertiu-se ela para a surpresa do marido. "Você está falando dos meus puns?", perguntou ele.