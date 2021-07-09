Fernanda Lima revela ter sonhos eróticos, não necessariamente com Hilbert

Rodrigo Hilbert com a esposa Fernanda Lima Crédito: Instagram/rodrigohilbert

O casal Fernanda Lima, 44, e Rodrigo Hilbert, 41, está junto há quase 20 anos. Porém, os sonhos eróticos continuam permeando a mente da apresentadora. Mas nem sempre eles têm o marido como ator principal.

A revelação foi feita durante o programa do "GNT Bem Juntinhos", da última quinta-feira (8). Em papo com Gaby Amarantos, 42, e com um psicólogo, Lima abriu o jogo.

"Às vezes a gente ameaça a namorar e quase na maioria das vezes a gente é interrompido pelas crianças. Fica aquela frustração. E eu vou dormir de noite eu sonho, e não necessariamente com ele", disse Fernanda. Rodrigo respondeu: "Esse 'não necessariamente com ele' que é complicado."

No papo, Fernanda continuou a fazer revelações. Ela disse que não conseguiria dormir em quartos separados do marido, prática comum no cotidiano de Amarantos com o marido dela.