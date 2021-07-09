Esposa de Wesley Safadão será investigada por vacina antecipada

Thyane Dantas e Wesley Safadão posam após receberam a vacina contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram @thyane

O Ministério Público do Ceará revelou nesta sexta (9) que vai abrir um procedimento para investigar a vacinação de Thyane Dantas contra a Covid-19.

No dia anterior, a esposa de Wesley Safadão recebeu o imunizante de dose única em um posto de vacinação, só que um dia antes do que seria o período estipulado para sua idade pela Secretaria de Saúde de Fortaleza.

Nascida em 1991, ela só poderia ser vacinada na semana seguinte, já que atualmente são vacinados na cidade nascidos até 1989.

Em declaração ao Diário do Nordeste, o promotor Eneas Romero alegou: "Como agora temos esse critério cronológico, que é a idade, fica mais fácil apontar essas questões, se foi realmente 'xepa', se foi fura fila. É um dever do Ministério Público investigar tudo isso".