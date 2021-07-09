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Furou a fila?

Esposa de Wesley Safadão será investigada por vacina antecipada

Thyane Dantas é acusada de furar a fila da vacina após aparecer tomando dose única do imunizante um dia antes do que seria a vacinação de sua idade

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 10:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2021 às 10:21
Thyane Dantas e Wesley Safadão posam após receberam a vacina contra a Covid-19
Thyane Dantas e Wesley Safadão posam após receberam a vacina contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram @thyane
O Ministério Público do Ceará revelou nesta sexta (9) que vai abrir um procedimento para investigar a vacinação de Thyane Dantas contra a Covid-19. 
No dia anterior, a esposa de Wesley Safadão recebeu o imunizante de dose única em um posto de vacinação, só que um dia antes do que seria o período estipulado para sua idade pela Secretaria de Saúde de Fortaleza. 
Nascida em 1991, ela só poderia ser vacinada na semana seguinte, já que atualmente são vacinados na cidade nascidos até 1989. 
Em declaração ao Diário do Nordeste, o promotor Eneas Romero alegou: "Como agora temos esse critério cronológico, que é a idade, fica mais fácil apontar essas questões, se foi realmente 'xepa', se foi fura fila. É um dever do Ministério Público investigar tudo isso". 

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Em nota, a assessoria de Thyane se manifestou: "Thyane foi acompanhar o Wesley na vacinação e existe uma coisa que todos têm acesso, não foi benefício dela, que é a dose de sangria. Cada dose dá em média um número aplicações, depende de qual for, e se não forem aplicadas na hora são descartadas. Por esse motivo, os profissionais estão autorizados a aplicar em quem estiver no local, mesmo que não esteja no dia certo para vacinação, para que não haja descarte do material". 

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