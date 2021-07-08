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Ela é apresentadora

Juliette vai apresentar programa no Multishow a partir de setembro

A advogada vai fazer sua estreia como apresentadora de TV. A vencedora da edição mais recente do Big Brother Brasil vai comandar a nova temporada do programa musical TVZ no canal pago Multishow

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 20:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jul 2021 às 20:58
A campeã do BBB 21, Juliette Freire
Juliette vai comandar a nova temporada do programa musical TVZ no canal Multishow. Crédito: Globo/João Cotta
Juliette Freire, 31, vai fazer sua estreia como apresentadora de TV. A vencedora da edição mais recente do Big Brother Brasil (Globo) vai comandar a nova temporada do programa musical TVZ no canal pago Multishow.
A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8) e confirmada pela advogada e maquiadora nas redes sociais. "Apresentadora?! Sim, meu povo, e do Multishow", comemorou.
"É com o coração cheio de amor que eu vou comandar uma temporada top do TVZ", anunciou. "Vamos cantar, dançar, receber convidados especiais e nos divertir muito juntos. Tô chegando, viu? A gente se encontra em setembro!"

EM SETEMBRO

De acordo com o Multishow, a temporada apresentada por Juliette começa a ir ao ar no dia 13 de setembro, uma segunda-feira. Ela deve ficar à frente da atração pelo período de um mês, com programas ao vivo duas vezes por semana. Atualmente, o programa está sendo comandado pelo pagodeiro Ferrugem. A temporada dele na atração segue até o dia 9 de setembro.
O TVZ é um programa de lançamentos musicais. Desde 2020, a atração ganhou o formato atual, com apresentadores diferentes a cada temporada (desde 2016, convidados já apresentavam eventualmente).
Já passaram por lá nomes como Lexa, Léo Santana e Larissa Manoela, entre outros.

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