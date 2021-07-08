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Zilu Camargo perde processo para Zezé e desabafa: "Fui imatura"

“Mas ele e a mulher dele usar as redes sociais para tripudiar de mim não é justo. Isso é muito chato. Perdi a causa, infelizmente o juiz deu causa ganha pra ele, o erro foi meu, não devia ter assinado os documentos”, disparou a mãe de Wanessa Camargo

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2021 às 16:48
A socialite Zilu Camargo
A socialite Zilu Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial
Zilu Camargo usou a internet para se manifestar sobre sua derrota na Justiça em um processo que moveu contra o ex, Zezé Di Camargo que tratava da divisão de bens dos dois. Ela admitiu que perdeu a ação e criticou o comportamento do pai de Wanessa Camargo e de sua atual esposa, Graciele Lacerda. 
“Estou vendo rolar nas redes sociais meu ex-marido se vangloriando porque ele ganhou o processo. Mas lá em cima Deus sabe quem está certo e errado. Eu jamais entraria com um processo se não tivesse certeza do que está acontecendo na minha vida", começou. 
Zilu disse que, à época, não teve cuidado na hora de assinar documentos e que acabou sendo movida por entusiasmo e desespero. A socialite criticou a Justiça e lamentou ter perdido o processo. 
“Infelizmente eu fui muito imatura, no momento da emoção e do desespero eu fui assinando todos os documentos que ele queria que eu assinasse. Tanto que uma fazenda que vale R$ 30 milhões, ele me deu R$ 2 milhões. Mas é assim, a justiça dos homens sempre olha para o lado mais forte", continuou. 
E terminou: “Ele ganhou realmente. Posso até recorrer uma terceira vez, mas não quero mais. O que ele me deu foi pouca coisa, mas vou fazer acontecer e posso viver muito bem com isto, estou vivendo. Só queria que ele parece de se promover em cima disso”. 

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“Mas ele e a mulher dele usar as redes sociais para tripudiar de mim não é justo. Isso é muito chato. Perdi a causa, infelizmente o juiz deu causa ganha pra ele, o erro foi meu, não devia ter assinado os documentos”, ainda analisou. 

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