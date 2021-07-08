Zilu Camargo perde processo para Zezé e desabafa: "Fui imatura"

A socialite Zilu Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial

Zilu Camargo usou a internet para se manifestar sobre sua derrota na Justiça em um processo que moveu contra o ex, Zezé Di Camargo que tratava da divisão de bens dos dois. Ela admitiu que perdeu a ação e criticou o comportamento do pai de Wanessa Camargo e de sua atual esposa, Graciele Lacerda.

“Estou vendo rolar nas redes sociais meu ex-marido se vangloriando porque ele ganhou o processo. Mas lá em cima Deus sabe quem está certo e errado. Eu jamais entraria com um processo se não tivesse certeza do que está acontecendo na minha vida", começou.

Zilu disse que, à época, não teve cuidado na hora de assinar documentos e que acabou sendo movida por entusiasmo e desespero. A socialite criticou a Justiça e lamentou ter perdido o processo.

“Infelizmente eu fui muito imatura, no momento da emoção e do desespero eu fui assinando todos os documentos que ele queria que eu assinasse. Tanto que uma fazenda que vale R$ 30 milhões, ele me deu R$ 2 milhões. Mas é assim, a justiça dos homens sempre olha para o lado mais forte", continuou.

E terminou: “Ele ganhou realmente. Posso até recorrer uma terceira vez, mas não quero mais. O que ele me deu foi pouca coisa, mas vou fazer acontecer e posso viver muito bem com isto, estou vivendo. Só queria que ele parece de se promover em cima disso”.