Amanda Klein deixa programa na Jovem Pan após ser chamada de 'burra' e 'desonesta'

A jornalista Amanda Klein Crédito: Reprodução/Instagram @amandakleinoficial

A jornalista Amanda Klein, 40, pediu para sair do programa da Jovem Pan 3 em 1. Segundo conta em suas próprias redes sociais, o motivo foi o que chamou de "ambiente tóxico" que ela encontrava na atração e os "ataques pessoais" sofridos por ela. Procurada, a rádio não se manifestou.

"Pedi pra sair do 3 em 1. Em ambiente tóxico e com ataques pessoais não se faz jornalismo. E eu sou jornalista. Continuo na JP no Jornal da Manhã e em outros programas. Conto com vocês", publicou Amanda.

No dia anterior à decisão, Amanda teve uma discussão ríspida no programa com Rodrigo Constantino, 45, ao vivo, no momento em que comentavam a respeito da provável indicação de André Mendonça ao STF (Supremo Tribunal Federal).

TRETA! Amanda Klein coloca palavras na boca do Constantino @Rconstantino, que obviamente, não perdoa! pic.twitter.com/aKGrXmzauK — Vinicius Carrion (@viniciuscfp82) July 6, 2021

Ambos se desentenderam quando o tema se voltou para o casamento gay. Amanda disse que Constantino tinha um posicionamento contrário ao matrimônio entre pessoas do mesmo sexo e que depois queria negar a postura. E ele se exaltou ao negar a acusação.

O comentarista e escritor a chamou de mentirosa e desonesta e disse que ela passava vergonha na televisão. Quando ambos os lados começaram a levantar o tom de voz, a discussão foi interrompida (assista abaixo o vídeo).

Após o anúncio da saída feito pela própria jornalista, Constantino comemorou em sua conta no Twitter. "Já posso pedir música no Fantástico? É sempre a mesma coisa: desmascaro o esquerdista disfarçado de jornalista, que vem sem argumentos e só com narrativas fajutas e uma agenda, eles me atacam, depois bancam a vítima e pedem para sair. Virou rotina", disparou.

Grande dia! 👍



Já posso pedir música no Fantástico? É sempre a mesma coisa: desmascaro o ESQUERDISTA disfarçado de jornalista, que vem sem argumentos e só com narrativas fajutas e uma AGENDA, eles me atacam, depois bancam a vítima e pedem para sair. Virou rotina... pic.twitter.com/ihy5y8uDGV — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) July 7, 2021

O escritor continuou a atacar Amanda em diversas postagens nas redes sociais. Em uma delas indagou os seus seguidores se "Amanda é muito burra ou muito canalha?"

Amanda é muito burra ou muito canalha? — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) July 6, 2021

Depois de confirmada a saída de Amanda, ele disse que a desistência do posto deverá ser benéfica ao jornal. "Tendência é o destino de alguém assim ser na TV Doria, sem audiência, enquanto a audiência do programa 3 em 1 deve aumentar", emendou. Amanda também é apresentadora do Opinião no Ar (RedeTV!).

Amanda tinha entrado no 3 em 1 em março após se destacar na atração da TV aberta e ser nela um contraponto às opiniões mais à direita de Luís Ernesto Lacombe, 54. Já Constantino voltou à rádio Jovem Pan em janeiro, dois meses após sua demissão.

Em novembro de 2020, a emissora anunciava o desligamento de Constantino após uma transmissão ao vivo no canal dele no YouTube na qual comentava o caso da jovem Mariana Ferrer. A moça foi vítima de estupro em uma casa noturna de Jurerê Internacional (SC).

Durante a live, Constantino afirmou que, caso a própria filha sofresse um abuso em condições semelhantes às descritas pela influenciadora digital, ele não denunciaria o homem e a deixaria de castigo. "Eu vou dar esporro na minha filha, que alguma coisa ali ela errou feio", afirmou. "E eu devo ter errado pra ela agir assim."