David Brazil brinca com médico capixaba namorado de governador: "Inveja"

Depois que veio à tona a identidade de Thalis Bolzan, o médico capixaba que está namorando o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), a internet ficou em polvorosa pela beleza do bonitão. Do anúncio do relacionamento para cá, internautas começaram a brincar com a situação e o promoter David Brazil não deixou por menos.
Usando a publicação da Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, que trouxe com exclusividade tudo sobre Thalis no dia depois em que o governador se assumiu gay em entrevista ao Conversa Com Bial, com Pedro Bial, na Globo, David já havia se manifestado no Instagram. Na ocasião, escreveu: "Inveja eu tenho é do governador".
Nesta quarta (7), o promoter voltou a entrar na brincadeira. Com uma outra foto de Thalis, ele legendou o post na rede social de fotos: "Inveja do governador, viu".
Famosos e anônimos entraram na onda de David e embarcaram na brincadeira nos comentários da publicação. Juliana Paes deixou risos nos comentários. Daniela Albuquerque comentou: "Você é demais". Painitto, o pai de Anitta, também disse: "Está querendo ser nomeado, né?".