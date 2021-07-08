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Entrou na brincadeira!

David Brazil brinca com médico capixaba namorado de governador: "Inveja"

Promoter entrou na brincadeira da internet e acabou se derretendo por foto de Thalis Bolzan, o médico capixaba que está namorado com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 11:56

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

08 jul 2021 às 11:56
O promoter David Brazil
O promoter David Brazil Crédito: Vinny Nunes/Reprodução/Instagram @davidbrazil
Depois que veio à tona a identidade de Thalis Bolzan, o médico capixaba que está namorando o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), a internet ficou em polvorosa pela beleza do bonitão. Do anúncio do relacionamento para cá, internautas começaram a brincar com a situação e o promoter David Brazil não deixou por menos. 
Usando a publicação da Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, que trouxe com exclusividade tudo sobre Thalis no dia depois em que o governador se assumiu gay em entrevista ao Conversa Com Bial, com Pedro Bial, na Globo, David já havia se manifestado no Instagram. Na ocasião, escreveu: "Inveja eu tenho é do governador". 
Nesta quarta (7), o promoter voltou a entrar na brincadeira. Com uma outra foto de Thalis, ele legendou o post na rede social de fotos: "Inveja do governador, viu". 

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Famosos e anônimos entraram na onda de David e embarcaram na brincadeira nos comentários da publicação. Juliana Paes deixou risos nos comentários. Daniela Albuquerque comentou: "Você é demais". Painitto, o pai de Anitta, também disse: "Está querendo ser nomeado, né?". 

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