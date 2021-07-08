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Padre Fábio de Melo cai no choro ao lembrar da morte da mãe por Covid

Religioso abriu o coração sobre a perda da mãe em decorrência da Covid-19 e não conseguiu conter as lágrimas ao confidenciar momento de drama com titulares do Saia Justa

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2021 às 11:45
O padre Fábio de Melo
O padre Fábio de Melo Crédito: GNT/Reprodução
Padre Fábio de Melo não segurou as lágrimas ao lembrar da morte da mãe em decorrência da Covid-19 durante entrevista no Saia Justa desta quarta (7). Aos prantos, o religioso contou que sofreu ao ver a própria mãe passando por crises de falta de ar. 
"Eu lembro que a equipe que cuidava da minha mãe permitia que eu falasse com ela. Quando ela teve a primeira crise falta de ar me mostrou como a doença era cruel. Eles me ligaram pra ela se acalmar porque muita gente é intubada antes da hora por culpa da ansiedade", disse. 
Abalado, ele também lembrou da hora em que ela precisou ser sedada: "Eu lembro como se fosse hoje: ela do lado de lá e eu dando a ela o que era de mais sagrado, que era o ser padre. Eu fui fazer uma oração como se eu estivesse em paz. Eu falei: agora a senhora vai dormir um pouquinho porque está muito cansada. A última frase dela pra mim foi: “vai ficar tudo bem”'. 

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O padre também contou que a notícia da morte veio como um golpe: "Você não poder velar, não sei como ela foi sepultada. Ela era tão vaidosa, a gente não pode colocar o vestido que ela gostava. Sabe aquela cena que você não vai esquecer? Quando eu cheguei na porta do cemitério, desci do carro, eu vi o caixão da minha mãe. Eu não conseguia andar e falava: nessa caixa tá a mulher que mais amei na vida. Eu fiz duas faculdades, mas nada supera o que minha mãe me ensinou". 

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