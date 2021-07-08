Internado com Covid-19, Luciano Szafir passa por cirurgia no Rio

O empresário Luciano Szafir Crédito: Reprodução/Instagram @franciscocepeda

O ator e apresentador Luciano Szafir, 52, passou por uma cirurgia no abdômen, na tarde desta quarta-feira (7). A informação foi confirmada pela assessoria do artista, que disse que ele tinha melhorado da Covid-19 , mas não tinha mais informações sobre a cirurgia.

Szafir está internado desde o dia 22 de junho no Samaritano Barra, zona oeste do Rio de Janeiro, após ser infectado pelo novo coronavírus pela segunda vez. A primeira infecção aconteceu ainda em 2020. Porém, na ocasião, ele não precisou ser internado.

Szafir manteve quadro estável e não teve problemas de saturação durante desde que foi internado. No décimo dia da doença, o ator estava se comunicando normalmente e em repouso. Ele teve apenas febre e sintomas leves nessa reinfecção.

Desde o dia da internação, Luciano Szafir pode ser visto no reality Os Szafirs, do canal E!, que mostra o cotidiano de sua família. Reality era uma vertente que o ator ainda não experimentara em mais de 25 anos de carreira. Para ele, a participação nesse formato é uma desconstrução.

"Uma coisa é quando a sociedade cobra que você se posicione de uma certa maneira, mas em casa é outra história. A gente briga, ama, se perdoa, brinca. A vida passa muito rápido, a gente se leva a sério demais", diz.

As cenas mostram a vida também como empresário, a maratona de academia e as tentativas de voltar ao surfe e à dieta. Na avaliação de Szafir, o ponto alto da atração são as tiradas engraçadas da mãe Beth Szafir. Na avaliação dele, trata-se de uma humorista que não percebe o talento que tem à frente das câmeras.