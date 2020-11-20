Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eita!

Luciano Szafir diz que levou tapa de Naomi Campbell em desfile

O caso ocorreu na Europa, na primeira vez que ele foi desfilar como modelo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 09:43

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 09:43

O empresário Luciano Szafir
O empresário Luciano Szafir Crédito: Reprodução/Instagram @franciscocepeda
Luciano Szafir, 51, relembrou uma história inusitada que viveu no começo da carreira ao lado da top Naomi Campbell, 50. O caso ocorreu na Europa, na primeira vez que ele foi desfilar como modelo.
"Ela entraria com um ator francês, mas ele atrasou e fui chamado [para substituí-lo]", contou durante participação no programa Sensacional, da RedeTV!. "Só que todo mundo sabia que eu nunca tinha desfilado. A Naomi disse: 'Eu vou entrar com esse cara? O que nunca andou numa passarela?'."
Campbell não teria gostado da forma como o brasileiro segurou no braço dela para que os dois entrassem juntos na passarela. Ele disse que, para revidar, a britânica deu um tapa nele.
Ao final do desfile, a confusão continuou. "Ela pulou em cima de mim, me unhou e me xingou de todos os nomes possíveis e imagináveis", contou o pai de Sasha Meneghel, 22. "Eu estava 'pê' da vida."
Na época, Campbell era namorada do lutador de boxe Myke Tyson, 54, que estava na primeira fila. O que fez Szafir temer consequências ainda piores. "Meu medo mesmo era do Mike Tyson", riu.
Ainda sobre o começo da carreira, o ex-modelo contou que recebeu seu primeiro convite para um ensaio fotográfico aos 18 anos. E ficou eufórico ao descobrir que teria, nas fotos, teria que aparecer beijando Luma de Oliveira, 55, que era uma das musas da época.
"Nunca tinha feito na vida e faria uma campanha de fotos beijando a Luma de Oliveira. Achava a Luma uma das mulheres mais bonitas que vi na vida", comemorou. Contudo, no dia da sessão de fotos, a modelo acabou sendo substituída.

Veja Também

Xuxa volta à Globo para falar de carreira, maternidade e namoro com Junno

Minha posição contra o racismo não precisava de likes, diz Gloria Maria

Regina Duarte é acusada de fake news e pode ter que pagar R$ 131 mil para Lula

Pai também de David, 6, e Mikael, 5, ambos do relacionamento com a cantora Luhanna Melloni, Szafir também contou como foi participar de um filme com Luccas Neto, 28. Na fita, ele aparece como o pai do youtuber.
"Meus filhos amam o trabalho dele", contou. "Antes não o conhecia e fui ver o seu histórico, é um vencedor, tem uma potência."
A entrevista será exibida nesta quinta-feira, a partir das 22h45.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados