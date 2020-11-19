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Consciência Negra

Minha posição contra o racismo não precisava de likes, diz Gloria Maria

Às vésperas do Dia da Consciência Negra, Gloria Maria compartilhou uma foto antiga para relembrar o início da sua carreira como repórter na TV Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 18:50

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 18:50

A jornalista Glória Maria
A jornalista Glória Maria Crédito: Globo/Estevam Avellar
Às vésperas do Dia da Consciência Negra, Gloria Maria compartilhou uma foto antiga para relembrar o início da sua carreira como repórter na TV Globo, no início dos anos de 1970.
"Na semana da Consciência Negra, muito orgulho de lembrar um tempo em que eu era uma presença quase solitária no telejornalismo", escreveu ela em publicação no seu Instagram.
Gloria continuou: "minha posição simples e direta de combate ao racismo não precisava de likes. Vida que segue!".

CONFIRA A PUBLICAÇÃO: 

No último mês de setembro, a apresentadora foi criticada nas redes sociais após a uma entrevista que deu para Joyce Pascowitch, em live no Instagram.
"Hoje, tudo é racismo, tudo é preconceito... Eu, até hoje, na TV, tenho meus câmeras antigos, os técnicos que estão comigo há 40 anos, todos me chamam de 'Neguinha'. Eu nunca me ofendi [...] Acho que esse mundo está muito chato. Essa coisa do politicamente correto é um porre", disse ela.

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