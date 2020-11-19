'Saindo, tá bom', diz Xuxa ao declarar torcida contra Stéfani e MC Mirella

Xuxa Meneghel, 57, mostrou que está acompanhando A Fazenda 12. A apresentadora não perdeu tempo e comentou sobre a formação da nova roça do reality, que pode eliminar Mateus Carrieri, MC Mirella ou Stéfani Bays da competição.
Após a exibição do programa na noite desta quarta-feira (18), o apresentador Marcos Mion, 41, realizou uma live em suas redes sociais para comentar sobre o resultado. Xuxa fez questão de acompanhar a transmissão e deixou o comentário: "Mirela e Stéfani (saindo) tá bom" (sic).
O posicionamento não passou despercebido pelos internautas que repercutiram a fala da eterna rainha dos baixinhos. "Se até a Xuxa é contra elas, quem sou eu pra ficar contra a Xuxa?", brincou uma internauta no Twitter.
Atualmente Xuxa ainda é contratada da Record TV, responsável pelo reality show. Ainda não há confirmação de que a apresentadora continuará na emissora nos próximos anos.
Na edição do reality desta quarta (18), Jojo Todynho, Mateus e Stéfani disputaram a Prova do Fazendeiro para ver qual deles se safaria da berlinda. Mirella não participou, pois já estava vetada da disputa.
Na prova, os competidores tinham de usar catapultas e derrubar alvos. Cada um revelava uma letra e cor. O peão que formasse o nome de um patrocinador seria o vencedor.
Jojo mostrou mais pontaria e se sagrou campeã. Agora, poderá mandar alguém direto à berlinda na próxima semana além de definir qual a função de cada peão na casa. Na volta para a sede, as reações foram diversas. Biel riu de nervoso com Jojo fazendeira.