Mateus, Mirella e Stéfani estão na roça em A Fazenda 12

Mateus Carrieri, Mc Mirella e Stéfani Bays estão na mais nova roça de A Fazenda 12 (Record). Na edição do reality desta quarta-feira (18), Jojo Todynho, Mateus e Stéfani disputaram a Prova do Fazendeiro para ver qual deles se safaria da berlinda. Mirella não participou, pois já estava vetada da disputa.
Na prova, os competidores tinham de usar catapultas e derrubar alvos. Cada um revelava uma letra e cor. O peão que formasse o nome de um patrocinador seria o vencedor.
Jojo mostrou mais pontaria e se sagrou campeã. Agora, poderá mandar alguém direto à berlinda na próxima semana além de definir qual a função de cada peão na casa.
Na volta para a sede, as reações foram diversas. Biel riu de nervoso com Jojo fazendeira. Ele nem levantou da cadeira. Mariano, Jake e Raissa aplaudiram muito a fazendeira da semana.