Mateus, Mirella e Stéfani estão na roça em A Fazenda 12

Mateus, Mirella e Stéfani estão na roça Crédito: Reprodução/RecordTV

Mateus Carrieri, Mc Mirella e Stéfani Bays estão na mais nova roça de A Fazenda 12 (Record). Na edição do reality desta quarta-feira (18), Jojo Todynho, Mateus e Stéfani disputaram a Prova do Fazendeiro para ver qual deles se safaria da berlinda. Mirella não participou, pois já estava vetada da disputa.

Na prova, os competidores tinham de usar catapultas e derrubar alvos. Cada um revelava uma letra e cor. O peão que formasse o nome de um patrocinador seria o vencedor.

Jojo mostrou mais pontaria e se sagrou campeã. Agora, poderá mandar alguém direto à berlinda na próxima semana além de definir qual a função de cada peão na casa.