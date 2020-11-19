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Reality show

Mateus, Mirella e Stéfani estão na roça em A Fazenda 12

Jojo é a nova fazendeira da semana durante prova de sorte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 15:34

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 15:34

Mateus, Mirella e Stéfani estão na roça
Mateus, Mirella e Stéfani estão na roça Crédito: Reprodução/RecordTV
Mateus Carrieri, Mc Mirella e Stéfani Bays estão na mais nova roça de A Fazenda 12 (Record). Na edição do reality desta quarta-feira (18), Jojo Todynho, Mateus e Stéfani disputaram a Prova do Fazendeiro para ver qual deles se safaria da berlinda. Mirella não participou, pois já estava vetada da disputa.
Na prova, os competidores tinham de usar catapultas e derrubar alvos. Cada um revelava uma letra e cor. O peão que formasse o nome de um patrocinador seria o vencedor.
Jojo mostrou mais pontaria e se sagrou campeã. Agora, poderá mandar alguém direto à berlinda na próxima semana além de definir qual a função de cada peão na casa.
Na volta para a sede, as reações foram diversas. Biel riu de nervoso com Jojo fazendeira. Ele nem levantou da cadeira. Mariano, Jake e Raissa aplaudiram muito a fazendeira da semana.

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