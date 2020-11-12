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Reality show

Record se pronuncia sobre helicóptero em 'A Fazenda'

Emissora afirmou que participantes foram encaminhados para a sede por 'segurança' e que nenhuma mensagem foi transmitida pela aeronave

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 17:41
Raissa Barbosa e Mirella no momento em que helicóptero parece se aproximar da sede de 'A Fazenda'
Raissa Barbosa e Mirella no momento em que helicóptero parece se aproximar da sede de 'A Fazenda' Crédito: Reprodução de 'A Fazenda' (2020) / Record TV
Após um helicóptero sobrevoar a sede do reality show A Fazenda, chamando atenção das participantes Raíssa Barbosa e Mirella e causando repercussão nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 11, a Record TV decidiu se pronunciar sobre o ocorrido em comunicado divulgado no início da noite.
A emissora afirmou que "os peões, por medida de segurança, foram encaminhados para a sede do confinamento" após o aparecimento da aeronave e destacou que a produção identificou o prefixo do helicóptero e questionará "as autoridades competentes a respeito da propriedade do mesmo e de voos muito próximos da área de A Fazenda".
"Vale salientar que quem conduzia o helicóptero ou quem estava dentro dele não conseguiu transmitir nenhum tipo de mensagem aos participantes", conclui a nota.

HELICÓPTERO A FAZENDA

Em um vídeo que viralizou, é possível ouvir o barulho semelhante ao de um helicóptero enquanto as peoas eram gravadas na parte externa da sede do programa. Pouco depois, a câmera muda.
Em outro, é possível ver as duas participantes entrando ofegantes no quarto. Raissa chega a colocar a mão sobre a boca. O termo "Raissa e Mirella" chegou a figurar entre os assuntos mais comentados desta tarde no Twitter brasileiro.
Recentemente, fãs enviaram um carro de som para repassar um áudio com dicas à participante Mirella. O veículo foi ouvido por alguns participantes e a atitude foi criticada pelo apresentador Marcos Mion.

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POSICIONAMENTO DA RECORD SOBRE O CASO DO HELICÓPTERO:

"A Record TV informa que na tarde desta quarta-feira, dia 11/11, um helicóptero sobrevoou a sede de A Fazenda, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Assim que foi verificado o ocorrido, os peões, por medida de segurança, foram encaminhados para a sede do confinamento.
A produção do reality show e a emissora identificaram o prefixo do helicóptero e questionarão as autoridades competentes a respeito da propriedade do mesmo e de voos muito próximos da área de A Fazenda.
Vale salientar que quem conduzia o helicóptero ou quem estava dentro dele não conseguiu transmitir nenhum tipo de mensagem aos participantes que continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Além disso, não houve nenhum tipo de comunicação com os peões.
Nesta quarta-feira, o programa comandado por Marcos Mion exibe, ao vivo, mais uma prova do fazendeiro. Jojo Todynho, Jakelyne Oliveira e Raissa Barbosa estão na disputa pelo chapéu de fazendeiro da semana. Lucas Maciel já está na roça.
O reality show tem apresentação de Marcos Mion, produção da Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli e direção-geral de Fernando Viudez."

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