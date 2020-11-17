Mariano vence a Prova de Fogo e mudará rumos de A Fazenda

O cantor Mariano, dupla de Munhoz Crédito: Reprodução/Instagram @mariano

O sertanejo Mariano é o mais novo detentor do lampião em A Fazenda 12 (Record). Ele venceu a última Prova de Fogo e terá o poder de mudar os rumos do jogo na roça que começará a ser formada nesta terça-feira (17).

Com isso, Lidi Lisboa, Raissa Barbosa, Biel e Stéfani estão na baia. Um deles será puxado para compor a nova berlinda que tirará alguém na próxima quinta-feira (19) do reality.

A prova, que não foi totalmente mostrada pelo aplicativo PlayPlus, consistia em capturar alguns ovos e passar por um circuito sem deixar que nenhum caísse. Cada um deles tinha uma pontuação que era desconhecida pelos peões.