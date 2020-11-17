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Reality show

Mariano vence a Prova de Fogo e mudará rumos de A Fazenda

Lidi, Raissa, Biel e Stéfani estão na baia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 16:38

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 16:38

O cantor Mariano, dupla de Munhoz
O cantor Mariano, dupla de Munhoz Crédito: Reprodução/Instagram @mariano
O sertanejo Mariano é o mais novo detentor do lampião em A Fazenda 12 (Record). Ele venceu a última Prova de Fogo e terá o poder de mudar os rumos do jogo na roça que começará a ser formada nesta terça-feira (17).
Com isso, Lidi Lisboa, Raissa Barbosa, Biel e Stéfani estão na baia. Um deles será puxado para compor a nova berlinda que tirará alguém na próxima quinta-feira (19) do reality.
A prova, que não foi totalmente mostrada pelo aplicativo PlayPlus, consistia em capturar alguns ovos e passar por um circuito sem deixar que nenhum caísse. Cada um deles tinha uma pontuação que era desconhecida pelos peões.
O melhor, mais rápido e que teve mais sorte foi Mariano. Lidi, por sua vez, ficou muito irritada por ter perdido a prova. Agora, ele poderá mudar os rumos da votação com uma estratégia escolhida pelo público de casa.

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