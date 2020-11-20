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Abriu o jogo!

Xuxa volta à Globo para falar de carreira, maternidade e namoro com Junno

Na atração, rememorará momentos de sua carreira, abordará a maternidade e revelará detalhes de seu namoro com o ator e cantor Junno Andrade, 57, com que está desde 2012
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 09:36

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 09:36

Xuxa Meneghel participa do Altas Horas deste sábado, dia 21
Xuxa Meneghel participa do Altas Horas deste sábado, dia 21 Crédito: Globo/Divulgação
Depois de dar uma entrevista ao Fantástico e abrir o jogo sobre diversos assuntos de sua vida, a apresentadora Xuxa Meneghel, 57, retorna à tela da Globo neste sábado (21) para participar do Altas Horas com Serginho Groisman.
Na atração, rememorará momentos de sua carreira, abordará a maternidade e revelará detalhes de seu namoro com o ator e cantor Junno Andrade, 57, com que está desde 2012. "Eu comecei a viver coisas que eu não tinha vivido a minha vida inteira. Estou passando por um momento muito bom porque eu tenho uma pessoa que me aceita do jeito que eu sou", diz.
A convidada vai lembrar de sua trajetória dentro e fora da televisão, refletindo sobre o seu lado mãe, mulher e artista. Uma entrevista concedida por ela a Groisman em 2003 será repercutida sob o ponto de vista atual dela.

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Até mesmo a filha Sasha, 22, será tema. "Depois do nascimento, a minha vida mudou muito. Eu precisava ser uma boa pessoa", comenta. "Ser mãe e ser uma mulher amada é muito importante."
Outro tema que será abordado são seus livro "Maya - o bebê arco-íris" e "Memórias", que recentemente foram assunto de processo na Justiça entre a apresentadora e Sikêra Junior. Xuxa ainda comentará sobre sua relação com Ayrton Senna e o processo interno para aprender a lidar com as críticas.

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