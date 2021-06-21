Luciano Szafir supera timidez e Beth solta palavrões em reality

A socialite Beth Szafir Crédito: E Online/Reprodução

Sem filtro nem máscaras. É dessa forma que o público poderá acompanhar o dia a dia da família Szafir a partir de 22 de junho, no canal E!. É a estreia do reality Os Szafirs, atrasado por causa da pandemia, mas que agora faz sua estreia em 13 episódios.

No centro dos holofotes, o ator Luciano Szafir, 52, sua mãe, Beth, que não revela a idade, e sua esposa, Luhanna, 37, além dos dois filhos que tem com ela, David, 7, e Mikael, 6. A ideia do projeto é mostrar a intimidade da família, uma das mais tradicionais da alta sociedade brasileira.

"Talvez eu tenha me excedido um pouco no vocabulário, pois era como se estivesse na cozinha de casa. Às vezes, soltava uns palavrões. Tenho essa mania. E como me deixavam à vontade esquecia as câmeras", revela Beth.

Segundo ela, o público vai se surpreender um pouco. "Mas de resto é uma família real. Tomara que todos adorem, mas é bom colocar algodão nos ouvidos", brinca.

Mas são situações como essa que deverão despertar a curiosidade e a identificação do público. "Nós vamos errar em algum momento, mas agimos de forma espontânea. Queremos mostrar o que seria uma família normal sem barreiras nem filtros", aponta a socialite.

E engana-se quem pensa que para Luciano, o único ator da casa, foi mais fácil gravar. Reality era uma vertente que ele ainda não tinha experimentado em mais de 25 anos de carreira. As cenas vão mostrar sua vida também como empresário, sua maratona de academia e as tentativas de voltar ao surfe e à dieta.

"Estava com medo no início, sou mais reservado. Mas depois eu fui me soltando. Dentro de casa é muito bom. A gente é uma família de muita sorte. É gostoso ver minha mãe, minha mulher, acabei sendo um espectador", relata o ator.

Sasha Meneghel, 22, filha dele com a apresentadora Xuxa Meneghel, 58, não participa. Mas, segundo eles, isso não tem nada a ver com a briga pública que avó e neta tiveram em meados de 2019, quando Beth Szafir disse que não sentia falta da filha de Xuxa.

"Está tudo bem", diz Beth sem querer se estender no tema. "Está tudo ótimo. Preferimos seguir em frente", completa Luciano. Beth também não foi convidada para a cerimônia de Sasha com o cantor João Figueiredo, 21.

De volta ao reality, Luciano diz que sua participação no novo formato serviu para haver uma desconstrução. "Uma coisa é quando a sociedade cobra que você se posicione de uma certa maneira, mas em casa é outra história. A gente briga, ama, se perdoa, brinca. A vida passa muito rápido, a gente se leva a sério demais", destaca Luciano.

Na opinião de Luciano, o ponto alto do reality serão as tiradas engraçadas de Beth. Na visão dele, trata-se de uma humorista que não percebe o talento que tem à frente das câmeras.

"Temos cartas na manga que são maravilhosas. Minha mãe é extremamente engraçada sem tentar ser. Ela não percebe que está fazendo graça, mas está. Isso explodirá no ibope. Além disso, tem a qualidade da minha mulher como mãe e cantora", explica.

Beth diz que seu jeito é natural. "Não forço nada, realmente sou assim. Logo após minha filha morrer [em 2016 de Esclerose Lateral Amiotrófica], fiz um esforço para ser mais leve. Até hoje tenho profunda tristeza que não mostro, pois é só minha", diz. A perda da filha Alexandra, aos 52 anos, será recordada já no episódio de estreia.

A partir do terceiro episódio, a anfitriã apresenta o podcast "Gerações", onde ela conversa com personalidades como a modelo plus size Mayara Russi, o promoter Caio Fischer, a influencer Tia Crey, a DJ e gamer Giulia Henne, o decorador Fabrízio Rollo, dentre outros.

A série mescla momentos de emoção com outros mais divertidos. Luhanna Szafir, por exemplo, que está com o ator desde 2010 e com quem tem David e Mikael é um exemplo. Ela é cantora e mostrará seu talento e carisma no reality. Além disso, como já é possível ver no primeiro episódio, evidenciará seu carinho com os filhos e a parceria para toda a hora com o marido no cotidiano.

"Até se xingando a gente se diverte. Quando decidimos aceitar não tivemos medo da exposição. Só nos preocupamos em mostrar a nossa verdade sem preocupações. Mostrar famílias unidas pelo amor pode ser inspirador", finaliza Luhanna.

ESTILO KARDASHIAN

Se depender do ânimo da família Szafir, muitas outras temporadas do reality Os Szafirs poderão ser produzidas. Até agora, apenas a segunda está acertada.

"Todos nós faríamos", destaca Luciano. "Não pretendo deixar de atuar, jamais. Poderia fazer esse reality e conciliar com a minha carreira de ator", destaca o artista que conta ter duas peças teatrais paradas por causa da pandemia.

Beth afirma que adoraria passar pela experiência de gravar mais vezes bem ao estilo do reality Keeping Up with the Kardashians que pode ser acompanhado em diversas temporadas no canal E!.

"Por incrível que pareça não sou atriz nem nunca tive pretensão de ser. Mas não me incomodou de ter equipe no dia a dia me filmando. Fiquei à vontade como se tivesse nascido para isso. Adorei. Faria tudo de novo", diverte-se.

A primeira temporada acontece também durante as fases mais restritivas de pandemia. Por conta disso, o público verá Beth, sobretudo nos últimos episódios, mais dentro de casa. A socialite já faz parte da terceira idade, apesar de não revelar nem por decreto quantos anos tem.

"Realmente tenho que agradecer a Deus, mas fiquei meio acuada em casa, doida para ir à rua. Adoro ver gente. Estou acostumada com mais espaço, mas tudo bem. Segundo meus filhos eu sou muito mimada", afirma ela que mora em um apartamento de mais de 300 metros quadrados na capital paulista.

De acordo com Marcello Coltro, senior vice-presidente de relações, marketing e criatividade da NBCUniversal América Latina, foram dois anos de produção para chegar ao produto final. "Quando iríamos sair com a primeira temporada começou a pandemia e atrasou", lembra.