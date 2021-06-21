Carlinhos de Jesus confunde Leifert com Faustão e pede desculpas

O bailarino Carlinhos de Jesus Crédito: TV Globo/Reprodução

Durante a exibição da Super Dança dos Famosos deste domingo, 20, o primeiro após a saída de Fausto Silva e fim do Domingão do Faustão da Globo, o coreógrafo Carlinhos de Jesus, membro do júri técnico da atração, cometeu uma gafe, chamando Tiago Leifert pelo nome do antigo apresentador da atração.

O momento ocorreu após exibição de Cristiane Torloni. "Carlinhos de Jesus, o que você achou?", questionou Leifert, à espera da nota e da avaliação. "Bom, Faustão... Ih! Desculpa... Desculpa, Tiago... [Risos]", respondeu Carlinhos, que ficou visivelmente constrangido e sem jeito pelo erro.

O apresentador contornou a situação com bom humor, fazendo uma imitação de Faustão: "Olha essa fera aí, meu! Hexacampeão do carnaval do Rio de Janeiro! Oito vezes estandarte de ouro... Carlinhos de Jesus! Orra, essa fera!"

Sorrindo, o coreógrafo agradeceu e em seguida o programa prosseguiu normalmente.

Durante o encerramento do programa, Tiago Leifert quase se esqueceu de mandar um breve recado ao antigo apresentador da atração, mas se corrigiu em seguida: "Meu muito obrigado a Simone, Moacyr Franco, Angélica e ao júri, que agora é fixo, Carlinhos de Jesus e Claudia Motta. A todos vocês, do nosso auditório virtual, também muito obrigado. Vem aí o Fantást... Beijo, Faustão! Beijo para você! Vem aí o Fantástico."

Logo no início da atração, Leifert explicou brevemente a situação sobre a saída de Fausto Silva aos telespectadores, mas evitou entrar em muitos detalhes ou prestar homenagens: "Voltei, lá vou eu de novo. Mais uma vez, vou falar que, durante a semana, vocês devem ter acompanhado as notícias. A Globo decidiu mudar a programação de domingo. Acho que deixei super claro na semana passada o carinho e o respeito que eu tenho pelo Faustão e pelo Domingão, também, ficou bem claro que era um telespectador brincando aqui. Porém, recebi uma nova missão hoje, que é de levar para vocês a Super Dança dos Famosos, que não pode parar, em respeito a vocês que gostam do quadro e também aos profissionais que estão aqui ensaiando duro para levar para vocês entretenimento neste domingo. Então deixando aqui um beijo ao Fausto, vai começar a Super Dança dos Famosos."

O apresentador também brincou sobre tomar conta da atração antes de Luciano Huck assumir o horário, o que está previsto para o ano que vem: "Nós que aqui estamos, Luciano, por vós esperamos. Só estou aqui enquanto você está se arrumando aí, cortando o cabelinho, fazendo a barba. Preciso tirar férias, Luciano Huck, para com isso!."

Faustão foi citado por boa parte dos participantes e jurados do programa. O ator Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, comentou: "Dançar para mim é algo que não tem explicação. Eu sempre fui um bailarino frustrado, desde criança, mas a primeira vez que participei do Dança eu realizei esse sonho e sou muito grato por ter tido essa oportunidade. Agradeço muito, do fundo do coração, ao Fausto pelo convite. Eu te amo, Fausto, e é por você que a gente está aqui, também."

A apresentadora Angélica, uma das juradas, fez elogios a Tiago, mas mandou um recado ao ex-apresentador da emissora: "Quero deixar meu beijo gigante para o Faustão. Esse programa me recebeu sempre com muito amor, muito carinho. Vivi muitos momentos incríveis no Domingão. Hoje, de certa forma, estou aqui agradecendo através de você, ele está vendo a gente, também". Carlinhos de Jesus, jurado técnico, destacou: "Agradeço muito ao Faustão pela oportunidade que ele sempre me deu, que sempre deu à dança. A dança é outra depois desse quadro. [Agradeço] a você Tiago, sou seu fã."

Saída de Faustão e chegada de Leifert aos domingos

Desde o início de 2021, já havia sido anunciado que este seria o último ano de Faustão na Globo, e que a partir de janeiro de 2022 começa seu contrato de Fausto Silva com a Band, emissora na qual já trabalhou na década de 1980, comandando o Perdidos na Noite. A previsão inicial, porém, era de que ele ficasse à frente do Domingão até dezembro.

Na última quinta-feira, 17 de junho, porém, a emissora divulgou um comunicado anunciando que sua saída foi antecipada "por razões estratégicas e internas". Tiago Leifert assumirá o comando do horário até o fim do ano, quando deve passar o bastão para Luciano Huck, em um programa sem detalhes divulgados.