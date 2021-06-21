Carlinhos de Jesus confunde Leifert com Faustão e pede desculpas

Durante a exibição da Super Dança dos Famosos deste domingo, 20, o primeiro após a saída de Fausto Silva e fim do Domingão do Faustão da Globo, o coreógrafo Carlinhos de Jesus, membro do júri técnico da atração, cometeu uma gafe, chamando Tiago Leifert pelo nome do antigo apresentador da atração.
O momento ocorreu após exibição de Cristiane Torloni. "Carlinhos de Jesus, o que você achou?", questionou Leifert, à espera da nota e da avaliação. "Bom, Faustão... Ih! Desculpa... Desculpa, Tiago... [Risos]", respondeu Carlinhos, que ficou visivelmente constrangido e sem jeito pelo erro.
O apresentador contornou a situação com bom humor, fazendo uma imitação de Faustão: "Olha essa fera aí, meu! Hexacampeão do carnaval do Rio de Janeiro! Oito vezes estandarte de ouro... Carlinhos de Jesus! Orra, essa fera!"
Sorrindo, o coreógrafo agradeceu e em seguida o programa prosseguiu normalmente.
Durante o encerramento do programa, Tiago Leifert quase se esqueceu de mandar um breve recado ao antigo apresentador da atração, mas se corrigiu em seguida: "Meu muito obrigado a Simone, Moacyr Franco, Angélica e ao júri, que agora é fixo, Carlinhos de Jesus e Claudia Motta. A todos vocês, do nosso auditório virtual, também muito obrigado. Vem aí o Fantást... Beijo, Faustão! Beijo para você! Vem aí o Fantástico."
Logo no início da atração, Leifert explicou brevemente a situação sobre a saída de Fausto Silva aos telespectadores, mas evitou entrar em muitos detalhes ou prestar homenagens: "Voltei, lá vou eu de novo. Mais uma vez, vou falar que, durante a semana, vocês devem ter acompanhado as notícias. A Globo decidiu mudar a programação de domingo. Acho que deixei super claro na semana passada o carinho e o respeito que eu tenho pelo Faustão e pelo Domingão, também, ficou bem claro que era um telespectador brincando aqui. Porém, recebi uma nova missão hoje, que é de levar para vocês a Super Dança dos Famosos, que não pode parar, em respeito a vocês que gostam do quadro e também aos profissionais que estão aqui ensaiando duro para levar para vocês entretenimento neste domingo. Então deixando aqui um beijo ao Fausto, vai começar a Super Dança dos Famosos."
O apresentador também brincou sobre tomar conta da atração antes de Luciano Huck assumir o horário, o que está previsto para o ano que vem: "Nós que aqui estamos, Luciano, por vós esperamos. Só estou aqui enquanto você está se arrumando aí, cortando o cabelinho, fazendo a barba. Preciso tirar férias, Luciano Huck, para com isso!."
Faustão foi citado por boa parte dos participantes e jurados do programa. O ator Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, comentou: "Dançar para mim é algo que não tem explicação. Eu sempre fui um bailarino frustrado, desde criança, mas a primeira vez que participei do Dança eu realizei esse sonho e sou muito grato por ter tido essa oportunidade. Agradeço muito, do fundo do coração, ao Fausto pelo convite. Eu te amo, Fausto, e é por você que a gente está aqui, também."
A apresentadora Angélica, uma das juradas, fez elogios a Tiago, mas mandou um recado ao ex-apresentador da emissora: "Quero deixar meu beijo gigante para o Faustão. Esse programa me recebeu sempre com muito amor, muito carinho. Vivi muitos momentos incríveis no Domingão. Hoje, de certa forma, estou aqui agradecendo através de você, ele está vendo a gente, também". Carlinhos de Jesus, jurado técnico, destacou: "Agradeço muito ao Faustão pela oportunidade que ele sempre me deu, que sempre deu à dança. A dança é outra depois desse quadro. [Agradeço] a você Tiago, sou seu fã."
Saída de Faustão e chegada de Leifert aos domingos
Desde o início de 2021, já havia sido anunciado que este seria o último ano de Faustão na Globo, e que a partir de janeiro de 2022 começa seu contrato de Fausto Silva com a Band, emissora na qual já trabalhou na década de 1980, comandando o Perdidos na Noite. A previsão inicial, porém, era de que ele ficasse à frente do Domingão até dezembro.
Na última quinta-feira, 17 de junho, porém, a emissora divulgou um comunicado anunciando que sua saída foi antecipada "por razões estratégicas e internas". Tiago Leifert assumirá o comando do horário até o fim do ano, quando deve passar o bastão para Luciano Huck, em um programa sem detalhes divulgados.
Em 13 de junho, ainda de forma provisória, Leifert fez sua estreia no comando dos domingos na emissora, por conta da internação do colega por uma infecção urinária. "O Faustão me deu essa missão de representá-lo hoje, mas eu não estou assim, super feliz. Estou muito honrado, mas preferia estar em casa. Preferia mil vezes estar com o Faustão aqui e eu em casa, de pijama, assistindo ao Domingão, porque o Faustão faz parte da nossa vida, da nossa família. Faustão, antes de qualquer coisa, beijo para você, toma esse antibiótico, volta logo, melhoras! Uma salva de palmas a Fausto Silva, que vai fazer muita falta hoje", pediu Leifert em seu primeiro discurso, antes da definição de que Faustão não voltaria.