Família real: Charles não quer deixar filho de Harry se tornar príncipe

Archie Harrison, filho de príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Instagram/@sussexroyal

Filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, o menino Archie, de 2 anos, não se tornará príncipe no que depender do príncipe Charles. É o que afirma a edição deste domingo (20) do jornal britânico Daily Mail.

De acordo com a publicação, o primeiro na linha de sucessão do trono da rainha Elizabeth 2ª pretende enxugar a monarquia após se tornar rei. As regras existentes para títulos reais foram estabelecidas em 1917, pelo bisavô dele.

Oficialmente, o título de príncipe e princesa é dado aos filhos e netos do soberano, além do filho vivo mais velho do príncipe de Gales. Atualmente, esse último item beneficia o príncipe George, filho do príncipe William com Kate Middleton.

Os outros dois filhos do casal, Charlotte e Louis, também receberam os títulos de princesa e príncipe. No entanto, isso ocorreu porque a rainha Elizabeth emitiu uma nova regra para isso em 2013.

Quando Charles se tornar rei, os filhos de Harry automaticamente seriam incluídos. Porém, o que o jornal diz é que ele quer mudar as regras para ter menos pessoas na família real.

"Ele percebe que o público não quer pagar por uma enorme monarquia e, como ele disse, a varanda do Palácio de Buckingham provavelmente entraria em colapso", disse uma fonte. Porém, tudo indica que essa atitude causou uma briga na família real.

Harry e Meghan teriam se irritado com o fato de o filho não ganhar o título. Inclusive, isso teria sido fundamental para que eles fizessem uma série de declarações nada elogiosas à família do príncipe na entrevista que deram a Oprah Winfrey.

Segundo o Daily Mail, não há mais detalhes sobre como Charles vai conduzir seu enxugamento da monarquia. Porém, especula-se que ele estabelecerá que apenas os herdeiros do trono e suas famílias diretas receberão títulos, apoio financeiro e proteção policial.